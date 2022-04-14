Данилов оценил ситуацию на Востоке

Данилов заявил, что нельзя умалять силу противника. Как утверждает секретарь СНБО, "это недопустимые вещи".

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Оценивая ситуацию на Востоке, Данилов упомянул высказывания главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в кабинете президента Владимира Зеленского.

По его словам, тогда Залужный сказал, что только бой покажет, смогут ли украинские военные остановить российских оккупантов.

Я могу ответить, как ответил где-то в конце января наш главнокомандующий генерал Залужный. Тогда в кабинете президента, я помню, было совещание, и президент спросил: "Валерий Федорович, господин генерал, мы сможем их одолеть?" На что генерал Залужный сказал: "Господин президент, бой покажет",

– рассказал Данилов.

"Поэтому никто вам сейчас этого сказать не может. Это покажет только бой", – добавил он.

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