Данілов оцінив ситуацію на Сході

Данілов заявив, що не можна применшувати силу супротивника. Як переконує секретар РНБО, "це неприпустимі речі".

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Оцінюючи ситуацію на Сході, Данілов згадав висловлювання головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у кабінеті президента Володимира Зеленського.

За його словами, тоді Залужний сказав, що тільки бій покаже, чи зможуть українській військові зупинити російських окупантів.

Я можу відповісти, як відповів десь наприкінці січня наш головнокомандувач генерал Залужний. Тоді в кабінеті у президента, я пам'ятаю, була нарада, і президент запитав: "Валерій Федорович, пане генерале, ми зможемо їх подолати?" На що генерал Залужний сказав: "Пане президенте, бій покаже",

– розповів Данілов.

"Тому ніхто вам зараз цього сказати не може. Це покаже тільки бій", – додав він.

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