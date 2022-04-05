Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что украинские военные уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.
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Россияне пробовали идти на штурм
4 апреля близ Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. Однако попытка не удалась. Украинцы вынудили врага отойти на занятые позиции. Очень тяжелая ситуация – в Попасной и Рубежном.
Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой,
– подчеркнул Гайдай.
Глава ОВА рассказал, что обстрелы очень плотные. В этих районах продолжаются уличные бои.
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