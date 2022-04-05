Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что украинские военные уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.

К теме Цель оккупантов – установить полный контроль над Донбассом, – Генштаб ВСУ

Россияне пробовали идти на штурм

4 апреля близ Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. Однако попытка не удалась. Украинцы вынудили врага отойти на занятые позиции. Очень тяжелая ситуация – в Попасной и Рубежном.

Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой,

– подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что обстрелы очень плотные. В этих районах продолжаются уличные бои.

Обратите внимание! Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что главная цель врага – это захват территорий Донбасса и Луганщины. Города, на которые сейчас нацелены оккупанты – Попасная и Рубежное, также россияне стремятся к полному контролю над Мариуполем.

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