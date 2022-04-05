Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що українські військові знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника.

До теми Мета окупантів – встановити повний контроль над Донбасом, – Генштаб ЗСУ

Росіяни пробували іти на штурм

4 квітня поблизу Новотошківського, Нижнього, Попасної та Рубіжного росіяни спробували піти на штурм. Проте спроба не була успішною. Українці змусили ворога відійти на зайняті позиції. Дуже важка ситуація – у Попасній та Рубіжному.

Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої,

– наголосив Гайдай.

Голова ОВА розповів, що обстріли дуже щільні. У цих районах тривають вуличні бої.

Зверніть увагу! Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що головна мета ворога – це захоплення територій Донеччини та Луганщини. Міста, на які зараз націлені окупанти, – Попасна та Рубіжне, також росіяни прагнуть повного контролю над Маріуполем.

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