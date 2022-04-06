Соответствующая информация была обнародована в штабе Операции Объединенных сил во вторник, 5 апреля.
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Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага,
– отметили украинские воины.
Бойцы Вооруженных Сил Украины нанесли урон российским оккупантам, в частности уничтожили:
- 4 танка;
- 24 единицы бронированной техники;
- 20 единиц автомобильной техники;
- 5 артиллерийских систем.
Кроме того, наши военные захватили один российский танк. В то же время, подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотников.
ВСУ уничтожили 80 оккупантов
В свою очередь в Оперативно-тактическом командовании "Восток" указали, что 5 апреля ВСУ ликвидировали до 80 орков, а также уничтожили 2 топливозаправщика.
Еще одни сутки героического сопротивления подходят к концу. Каждый день враг теряет технику и живую силу,
– добавили в ОТГ.
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