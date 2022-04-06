Відповідну інформацію оприлюднили в штабі Операції Об'єднаних сил у вівторок, 5 квітня.
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Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога,
– зазначили українські воїни.
Бійці Збройних Сил України завдали втрат російським окупантам, зокрема знищили:
- 4 танки;
- 24 одиниці броньованої техніки;
- 20 одиниць автомобільної техніки;
- 5 артилерійських систем.
Окрім цього, наші військові захопили один російський танк. Водночас підрозділи ППО в небі українського Донбасу збили 6 безпілотників.
ЗСУ знищили до 80 окупантів
Своєю чергою в Оперативно-тактичному командуванні "Схід" вказали, що 5 квітня ЗСУ ліквідували близько 80 орків, а також знищили 2 паливозаправники.
Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу,
– додали в ОТУ.
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