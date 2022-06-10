К таким украинским героям относится и 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада – Закарпатский легион. Они рассказали, как именно ликвидируют захватчиков и их технику.
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Украинские артиллеристы рассказали как уничтожают оккупантов
На этот раз говорилось о Викторе, военнослужащем реактивного артиллерийского дивизиона. Он из Винницкой области, а дома его ждут родители и девушка. Он верит в нашу победу и скорейшее возвращение к родным.
В 128 бригаде служу год, попал сюда после окончания военного учебного заведения. В прошлом году прошел зону ООС, там реактивные системы залпового огня не применялись, а с вторжением России в конце февраля мы начали использовать их по полной,
– рассказывает он.
Так, бригада работает на БМ-21 "Град", боевые выезды практически каждый день, бывает и по нескольку в день. По его словам, стреляют эффективно, недавно, например, уничтожили российскую систему "Град" на расстоянии 18 километров.
Виктор – военнослужащий реактивного артиллерийского дивизиона / Фото из фейсбука 128 бригады
Он говорит, что, выезжая на позицию, перед ними была одна цель. Впрочем, в ходе операции им поменяли цель из-за вражеских обстрелов, поэтому они моментально переориентировали пушку и выпустили по россиянам 5 снарядов. В результате так называемой перестрелки – их РСЗО, стоявшая на расстоянии 18 километров, уничтожена. В то же время Виктор подчеркнул, что в одиночную цель из "Града" попасть сложно, но они смогли.
Кроме того, Виктор рассказал, что они взорвали склады с боеприпасами, отработали координаты разведки.
Напоследок защитник подчеркнул, что их бригада - это "сборная" из разных регионов Украины: Винницкой области, Закарпатья, Ровенщины, Киева, Запорожья и других.
Потери врага по состоянию на 10 июня
Украинские защитники и защитницы каждый день только и делают, что приближают нашу победу. Они делают это и ликвидируя кафиров и их технику в частности. Так, только за минувшие сутки наши отважные воины уничтожили 200 оккупантов, а на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла огромное количество техники:
- танков – 1409 единиц,
- боевых бронированных машин – 3450 единиц,
- артиллерийских систем – 712 единиц,
- РСЗО – 222 единицы,
- средств ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 единицы,
- крылатых ракет – 125 единиц,
- кораблей /катеров – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2438 единиц,
- специальной техники – 54 единицы.
По данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери враги понесли на Харьковском и Бахмутском направлениях фронта.
При этом в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются на разных направлениях, оценить ситуацию потерь врага точно невозможно.