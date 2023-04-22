Речь идет о польском селе Сулошово. Оно расположено в 29 километрах от административного центра воеводства города Краков.

Смотрите также У Steam большая распродажа игр польского издателя: скидки до 90%

Завирусившиеся в сети кадры

Оно имеет необычную планировку. Все дома здесь расположены на одной 9-километровой улице.

В сети опубликовали фото с высоты птичьего лета этого населенного пункта. Эти фотографии сразу стали вирусными.



Как выглядит живописное село / Фото с твиттера

По данным Национальной переписи населения и жилищного фонда, на 2017 год в селе Сулошова проживало 5 819 человек.



Фото из уникальной деревни / Фото из твиттера

Все односельчане имеют похожий адрес, отличающийся только номером дома. Они проживают на одной из самых длинных сельских улиц в Польше.



Вид с высоты птичьего лета / Фото с твиттера

Вдоль от домов расходятся длинные полосы земли, которую каждый использует по своему, поэтому они выглядят разноцветными заплатами.



Завирусившиеся в сети кадры / Фото с твиттера

"Я бы не променял это место ни на что другое. Здесь есть свое очарование и атмосфера. Как говорится, в этом что-то есть", – написал один из комментаторов.

Любопытно! Это самая длинная деревенская улица в Польше. Ее протяженность достигает 9 км.