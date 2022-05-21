Почему ВОЗ не решается выгнать Россию – об этом 24 канала рассказал соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Страна-изгой: Россия готовится к выходу из ВТО и ВОЗ

По его словам, ВОЗ сейчас очень некомфортна. Там ведь привыкли прикрываться своей гуманитарной частью.

Там привыкли к роли этакой беспристрастной организации. Во всех предыдущих войнах, в частности в Сирии, Эфиопии, Афганистане, Конго, Мали и т.д., они занимали такую позицию. Они оказывали туда какую-то гуманитарную поддержку, но никогда не занимали чьей-либо стороны в войне.

– объяснил Ковтонюк

Но он отметил, что в отличие от предыдущих войн сейчас уникальная ситуация – когда одна страна-член ВОЗ атакует на другую страну-члена и нескрываемо разрушает медицинскую инфраструктуру.

"Это фиксирует сама ВОЗ. Это контфронтирует организацию с принятием политических решений по Украине и России. Это очень некомфортно руководителям ВОЗ , потому что у них выборные должности, им нужно, чтобы страны их избрали", – добавил эксперт.

Павел Ковтонюк подчеркнул, что в мире нет консенсуса по поводу войны России против Украины. Он только в Европе – там почти все страны на нашей стороне.

Но вообще-то в мире это не так. Там страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, некоторые страны Южной Америки равнодушно относятся к войне или даже подхватывают нарративы России,

– ответил он.

Эксперт объясняет, что для этих стран исторически колонизаторами был Запад, и когда Россия сражается против Запада, они считают, что это правильно. И Украине нужно много работать, чтобы доказать, что колонизатором здесь Россия.

"Поэтому ВОЗ, чтобы "усидеть на всех стульях" и иметь максимально широкую поддержку в мире, приходится так работать, что действительно бесперспективная тактика ", - добавил он.

Позиция ВОЗ о войне в Украине: что известно

После разрешения Россией полномасштабной войны, ВОЗ некоторое время избегала публичного признания вторжения и проведения активных боевых действий в Украине, демонстрируя сдержанную позицию.

Сейчас организация фиксирует факт войны на территории Украины и масштабные разрушения медицинской инфраструктуры.

Так, в мае в Украину с рабочим визитом прибыл генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис. Он подтвердил 200 нападений на систему здравоохранения в Украине с начала войны и призвал Россию "предоставить самые необходимые лекарства – мир".

Однако министр здравоохранения России Михаил Мурашко занимает высокий пост в исполнительных органах ВОЗ. Также в исполнительный комитет ВОЗ входит министр здравоохранения Беларуси – Дмитрий Пиневич. Эти министры очень сильно влияют на политику организации.

Тем не менее, возможность отстранить министров России и Беларуси от работы в ВОЗ есть. Более того, правительство Украины вместе с независимыми организациями уже активно присоединилось к тому, чтобы это сделать.

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