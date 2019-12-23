Уникальная украинская водка завоевывает мировые алкогольные рынки

Уникальный продукт отечественного производителя продолжает завоевывать мировой рынок алкоголя.

Так, первая и единственная беспохмельная водка "Мороша Сила Карпат" показала стремительный рост продаж в Израиле, Польше и Казахстане. Как сообщалось ранее, отечественный производитель создал уникальный продукт – водку, которая не вызывает похмелье.

По итогам исследований Института Потребительских Экспертиз, именно Мороша Сила Карпат, с привычным градусом и чистым водочным вкусом, показала рекордно низкое содержание альдегидов и стала первой беспохмельной водкой в мире.

Такого беспрецедентного результата удалось достичь благодаря использованию в рецептуре исключительно натуральных компонентов: минеральной воды Карпат и лучших природных фильтров.