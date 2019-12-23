Унікальна українська горілка завойовує світові алкогольні ринки

Унікальний продукт вітчизняного виробника продовжує завойовувати світовий ринок алкоголю.

Так, перша і єдина безпохмільні горілка "Мороша Сила Карпат" показала стрімке зростання продажів в Ізраїлі, Польщі та Казахстані.Як повідомлялося раніше, вітчизняний виробник створив унікальний продукт – горілку, яка не викликає похмілля.

За підсумками досліджень Інституту Споживчих Експертиз саме Мороша Сила Карпат, зі звичним градусом і чистим горілчаним смаком показала рекордно низький вміст альдегідів і стала першою безпохмільною горілкою в світі.

Такого безпрецедентного результату вдалося досягти завдяки використанню в рецептурі виключно натуральних компонентів: мінеральної води Карпат і кращих природних фільтрів.