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      Унікальна українська горілка завойовує світові алкогольні ринки

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      Унікальний продукт вітчизняного виробника продовжує завойовувати світовий ринок алкоголю.

      Так, перша і єдина безпохмільні горілка "Мороша Сила Карпат" показала стрімке зростання продажів в Ізраїлі, Польщі та Казахстані.Як повідомлялося раніше, вітчизняний виробник створив унікальний продукт – горілку, яка не викликає похмілля.

      За підсумками досліджень Інституту Споживчих Експертиз саме Мороша Сила Карпат, зі звичним градусом і чистим горілчаним смаком показала рекордно низький вміст альдегідів і стала першою безпохмільною горілкою в світі.

      Такого безпрецедентного результату вдалося досягти завдяки використанню в рецептурі виключно натуральних компонентів: мінеральної води Карпат і кращих природних фільтрів.

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      Теги: Новини України Алкоголь
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