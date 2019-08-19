Уникальное урбан-пространство покорило молодежь Волыни: фото и видео

А что вы знаете об урбан-пространствах? Оказывается, они существовали и сейчас активно развиваются в Украине. И одно из них уже 4 года успешно работает в Луцке. Молодежный центр Волыни – это открытое пространство для работы, отдыха и развития молодежных организаций по принципам доступности и общей ответственности.

Молодежный центр Волыни

Центр является одним из первых примеров реформирования государственной молодежной политики, как центр, который работает в формате коворкинга или хаба.

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Все началось задолго до существования этого помещения.



Молодежный центр Волыни



К созданию шли 7 лет

К созданию своего центра молодежь Волыни шла 7 лет. Майдан только подтвердил потребность молодежи развиваться. Тогда и понадобилось помещение.

Мы всегда имели локации. Кто-то имел коллег, которые имели офисы, где могли нас собирать. И каждый раз локация менялась. Началось движение, что надо комнату побольше, потому что она нужна для того, чтобы происходили события,

– рассказал координатор молодежного центра Волыни Захар Ткачук.



Одна из комнат молодежного центра



Коридор – художественная галерея для всех начинающих, которые хотят себя проявить



Центр наполнен мотивирующими цитатами

После длительных поисков помещения на сотрудничество с молодежью пошла церковь. На территории богословской академии парни и девушки смогли открыть свой центр – первый в Украине. Координатором этого центра стал Захар Ткачук – учитель по образованию и мечтатель по призванию.

Я понимал, что формации – это мировой тренд. Разные хабы, коворкинги уже заходят в Украину. Мне было интересно что-то более узко направленное, что касалось бы молодых людей. Закон определяет возраст молодежи от 13 до 35 лет. У нас бывают люди намного старше. Мы больше говорим о молодых идеях, молодости духом,

– отметил Захар Ткачук.



Захар Ткачук



Мотивация – везде



Большая тренинговая комната

За три года существования центра в этом помещении удалось привлечь к различным тренингам, обсуждениям, акциям не одну сотню волынских студентов, и не только их.

Статистика по Украине

Если верить статистике и опросу, который провело UAReport в 2017 году, молодежные центры – это то, чего сейчас не хватает в Украине. Там молодежь проводила бы тренинги и занятия, на втором месте – мастер-классы, лекции и бесплатные курсы по иностранным языкам.



Чего хочет молодежь в хабах

49% опрошенных готовы оплачивать мероприятия. Среди опрошенных – 54% будут посещать такие центры еженедельно.



Столько процентов приходили бы еженедельно

Самая активная молодежь, которая нуждается в создании таких центров, есть в Луганской, Одесской и Ивано-Франковской областях.



Области, где самая активная молодежь, которая нуждается в создании центров

Больше – смотрите в видео.