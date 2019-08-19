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      Унікальний урбан-простір підкорив молодь Волині: фото та відео

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      А що ви знаєте про урбан-простори? Виявляється, вони існували і зараз активно розвиваються в Україні. І один з них вже 4 роки успішно працює у Луцьку. Молодіжний центр Волині – це відкритий простір для роботи, відпочинку та розвитку молодіжних організацій за принципами доступності та спільної відповідальності.

      Молодіжний центр Волині

      Центр є одним із перших прикладів реформування державної молодіжної політики, як центр, що працює форматі коворкінгу чи хабу.

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      Все розпочалося задовго до існування цього приміщення.

      молодіжний центр волині
      Молоджіний центр Волині

      Молодіжний центр Волині
      До створення йшли 7 років

      До творення свого осередку молодь Волині йшла 7 років. Майдан тільки підтвердив потребу молоді розвиватися. Тоді і знадобилося приміщення.

      Ми завжди мали локації. Хтось мав колег, які мали офіси, де могли нас збирати. І кожного разу локація змінювалася. Почався рух, що треба кімнату побільше, бо вона потрібна для того, щоб відбувалися події,
      – розповів координатор молодіжного центру Волині Захар Ткачук.

      Молодіжний центр Волині
      Одна з кімнат молодіжного центру

      Молодіжний центр Волині
      Коридор – мистецька галерея для всіх початківців, які хочуть себе проявити

      Молодіжний центр Волині
      Центр наповнений мотивуючими цитатими

      Після тривалих пошуків приміщення на співпрацю із молоддю пішла церква. На території Богословської академії хлоці і дівчата змогли відкрити свій центр – перший в Україні. Координатором цього центру став Захар Ткачук – вчитель за освітою та мрійник за покликанням.

      Я розумів, що формації – це світовий тренд. Різні хаби, коворкінги вже заходять в Україну. Мені було цікаво щось більш вузько направлене, що стосувалося би молодих людей. Закону України визначає вік молоді від 13 до 35 років. В нас бувають люди набагато старші. Ми більше кажемо про молоді ідеї, молодість духом,
      – наголосив Захар Ткачук.

      Молодіжний центр Волині
      Захар Ткачук

      Молодіжний центр Волині
      Мотивація – всюди

      Молодіжний центр Волині
      Велика тренінгова кімната

      За три роки існування центру в цьому приміщенні вдалося залучити до різних тренінгів, обговорень, акцій не одну сотню волинських студентів і не тільки їх.

      Статистика по Україні

      Якщо вірити статистиці та опитуванню, яке провело UAReport у 2017 році, молодіжні центри – це те, чого зараз бракує в Україні. Там молодь проводила б тренінги та заняття, на другому місці – майстер-класи, лекції та безкоштовні курси іноземних мов.

      Молодіжний центр Волині
      Чого хоче молодь у хабах

      49% опитаних готові оплачувати заходи. Серед опитаних – 54% відвідуватимуть такі центри щотижня.

      статистика молодіжні центри
      Стільки відсотків приходили б щотижня

      Найактивніша молодь, яка потребує створення таких центрів, є у Лугнаській, Одеські та Івано-Франківській областях.

      статистика молодіжні центри
      Найактивніша молодь, яка потребує створення центрів

      Більше – дивіться у відео.

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      Теги: Новини України Волинь Студенти Діти і неповнолітні Новини культури
      Джерело: 24 канал
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