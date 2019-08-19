Унікальний урбан-простір підкорив молодь Волині: фото та відео

А що ви знаєте про урбан-простори? Виявляється, вони існували і зараз активно розвиваються в Україні. І один з них вже 4 роки успішно працює у Луцьку. Молодіжний центр Волині – це відкритий простір для роботи, відпочинку та розвитку молодіжних організацій за принципами доступності та спільної відповідальності.

Молодіжний центр Волині

Центр є одним із перших прикладів реформування державної молодіжної політики, як центр, що працює форматі коворкінгу чи хабу.

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Все розпочалося задовго до існування цього приміщення.



Молоджіний центр Волині



До створення йшли 7 років

До творення свого осередку молодь Волині йшла 7 років. Майдан тільки підтвердив потребу молоді розвиватися. Тоді і знадобилося приміщення.

Ми завжди мали локації. Хтось мав колег, які мали офіси, де могли нас збирати. І кожного разу локація змінювалася. Почався рух, що треба кімнату побільше, бо вона потрібна для того, щоб відбувалися події,

– розповів координатор молодіжного центру Волині Захар Ткачук.



Одна з кімнат молодіжного центру



Коридор – мистецька галерея для всіх початківців, які хочуть себе проявити



Центр наповнений мотивуючими цитатими

Після тривалих пошуків приміщення на співпрацю із молоддю пішла церква. На території Богословської академії хлоці і дівчата змогли відкрити свій центр – перший в Україні. Координатором цього центру став Захар Ткачук – вчитель за освітою та мрійник за покликанням.

Я розумів, що формації – це світовий тренд. Різні хаби, коворкінги вже заходять в Україну. Мені було цікаво щось більш вузько направлене, що стосувалося би молодих людей. Закону України визначає вік молоді від 13 до 35 років. В нас бувають люди набагато старші. Ми більше кажемо про молоді ідеї, молодість духом,

– наголосив Захар Ткачук.



Захар Ткачук



Мотивація – всюди



Велика тренінгова кімната

За три роки існування центру в цьому приміщенні вдалося залучити до різних тренінгів, обговорень, акцій не одну сотню волинських студентів і не тільки їх.

Статистика по Україні

Якщо вірити статистиці та опитуванню, яке провело UAReport у 2017 році, молодіжні центри – це те, чого зараз бракує в Україні. Там молодь проводила б тренінги та заняття, на другому місці – майстер-класи, лекції та безкоштовні курси іноземних мов.



Чого хоче молодь у хабах

49% опитаних готові оплачувати заходи. Серед опитаних – 54% відвідуватимуть такі центри щотижня.



Стільки відсотків приходили б щотижня

Найактивніша молодь, яка потребує створення таких центрів, є у Лугнаській, Одеські та Івано-Франківській областях.



Найактивніша молодь, яка потребує створення центрів

Більше – дивіться у відео.