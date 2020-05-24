Уникальный Таракановский форт и Збаражский замок: как улучшить внутренний туризм

Коронакризис ударил по карманам украинцев, поэтому большинство могут выбрать отдых дома, потому что дешевле. Организаторы поездок ищут интересные маршруты. А в Госагентстве по делам туризма разрабатывают правила безопасности для отрасли и призывают не поднимать стоимость услуг.

Море, горы, крупнейшая пустыня в Европе – все это в Украине. Однако большая часть из перечня незнакома украинцам. Об этом сообщают корреспондентам 24 канала.

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Ветеран Дмитрий Вербич, хоть и опытный путешественник, но постоянно открывает в Украине что-то новое. На этот раз зовет в сплав по реке Рось на сапах.

Сплав на сапах / Фото GoTravel

"Рось интересная, узкая, но полноводная река с выходами скал. Сап – это такая доска. Она надувается и становится твердой. Можно сидя плыть, лежа, стоя", – пояснил организатор путешествий Дмитрий Вербич.

Таракановский форт

Кто еще не был на Дубненщине, не стоит терять времени. Здесь есть единственное в Украине оборонительное сооружение, построенное по французской планировке. Таракановский форт построен еще в 19 веке.

Сейчас о величии форта – разве что упоминание, ведь стены сыплются. Интересно, что сооружение до сих пор это военный городок на балансе Минобороны. Поэтому как туристическая достопримечательность денег не приносит. Хотя в местной общине посчитали: могли бы зарабатывать ежегодно 2 миллиона гривен, но после реконструкции.

Таракановский форт / Фото ТСН

"Администрация обращалась в Министерство обороны, чтобы передали на баланс ОГА. Община его сама тоже не потянет. Туда надо вложить миллионы, чтобы позволить людям ехать", – пояснила Таракановская сельская председатель Наталья Сорочинская.

Замок в Збараже

Более 50 тысяч туристов ежегодно принимает замок в Збараже на Тернопольщине. Карантин внес коррективы, но надеются, летом ситуация улучшится.

Поляки составляют около 20% от общего потока туризма. Из Восточной Украины едут, из Киева очень много. С тех территорий, которые не знают Збаражского замка. Для всех это откровение,

– пояснил заместитель директора заповедника "Замки Украины" Владимир Чайка.

Збаражу более 800 лет. Там хорошо сохранились памятники архитектуры, есть большой музей и парк. А еще свои легенды, в частности о привидениях.

"Владельцы Збаража Юрий и Христофор Збаражские были не женаты. Но, как каждый мужчина, имели своих любовниц. С одной девушкой они не поженились, а замуровали ее в замке", – вспомнила начальница отдела обслуживания туристов заповедника Ольга Станкевич.

Збаражский замок / Фото Википедия

В государственном агентстве по туризму сейчас разрабатывают правила безопасности, чтобы люди могли путешествовать и не бояться коронавируса. Пока советуют местной власти развивать инфраструктуру.

"У нас есть проблемы с транспортом. Он устарел, маршрутки непривлекательны. Транспорт зависит от общества и того, насколько оно готово делать свой город, городок красивым и комфортным прежде всего для себя, а уже потом и для туристов", – сообщила председатель Государственного агентства по вопросам развития туризма в Украине Марьяна Олеськив.

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За почти 30 лет независимости в Украине так и не научились считать ни своих, ни иностранных туристов. По подсчетам экспертов, если развивать инфраструктуру, улучшать сервис и популяризировать внутренний туризм, он может принести в бюджет полмиллиарда гривен.