Унікальний Тараканівський форт та Збаразький замок: як покращити внутрішній туризм

Коронакриза вдарила по кишенях українців, тож більшість можуть обрати відпочинок удома, бо дешевше. Організатори поїздок шукають цікаві маршрути. А в держагенстві в справах туризму розробляють правила безпеки для галузі та закликають не піднімати вартість послуг.

Море, гори, найбільша пустеля в Європі – все це в Україні. Проте більшість із переліку незнайоме українцям. Про це повідомляють кореспондентам 24 каналу.

Цікаво Куди поїхати, не перетинаючи кордон: дивовижні місця в Україні – захоплюючі фото

Ветеран Дмитро Вербич, хоч і досвідчений мандрівник, але постійно відкриває в Україні щось нове. Цього разу кличе у сплав річкою Рось на сапах.

Сплав на сапах / Фото GoTravel

"Рось цікава, вузька, але повноводна річка з виходами скель. Сап – це така дошка. Вона надувається і стає твердою. Можна сидячи плести, лежачи, стоячи", – пояснив організатор мандрівок Дмитро Вербич.

Тараканівський форт

Хто ще не був на Дубненщині, не варто гаяти часу. Тут є єдина в Україні оборонна споруда, зведена за французьким плануванням. Тараканівський форт збудований ще у 19 столітті.

Нині про велич форту – хіба згадка, адже стіни сиплються. Цікаво, що споруда і досі це військове містечко на балансі Міноборони. Тож як туристична пам'ятка грошей не приносить. Хоча в місцевій громаді порахували: могли б заробляти щороку 2 мільйони гривень, але після реконструкції.

Тараканівський форт / Фото ТСН

"Адміністрація зверталась у Міністерства оборони, щоб передали на баланс ОДА. Громада його сама теж не потягне. Туди треба вкласти мільйони, аби дозволити людям їхати", – пояснила Тараканівська сільська голова Наталія Сорочинська.

Замок у Збаражі

Понад 50 тисяч туристів щороку приймає замок у Збаражі на Тернопільщині. Карантин вніс корективи, але сподіваються, влітку ситуація покращиться.

Поляки складають десь 20% від загального потоку туризму. Зі Східної України їдуть, з Києва дуже багато. З тих теренів, які не знають Збаразького замку. Для всіх це одкровення,

– пояснив заступник директора заповідника "Замки України" Володимир Чайка.

Збаражу понад 800 років. Там добре збереглися пам'ятки архітектури, є великий музей і парк. А ще свої легенди, зокрема про привидів.

"Власники Збаража Юрій і Христофор Збаразькі були не одружені. Але, як кожна людина, мали своїх коханок. З одною дівчиною вони не одружилися, а замурували її в замку", – пригадала начальниця відділу обслуговування туристів заповідника Ольга Станкевич.

Збаразький замок / Фото Вікіпедія

У державній агенції із питань туризму нині розробляють правила безпеки, аби люди могли мандрувати і не боятися коронавірусу. Поки що радять місцевій владі розвивати інфраструктуру.

"У нас є проблеми з транспортом. Він застарілий, маршрутки непривабливі. Транспорт залежить від громади і того, наскільки вона готова робити своє місто, містечко красивим і комфортним насамперед для себе, а вже потім і для туристів", – повідомила голова Державної агенції із питань розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів.

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За майже 30 років незалежності в Україні так і не навчилися рахувати ані своїх, ані іноземних туристів. За підрахунками експертів, якщо розвивати інфраструктуру, покращувати сервіс і популяризувати внутрішній туризм, він може принести в бюджет пів мільярда гривень.