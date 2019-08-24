Уникальный кружок для детей с инвалидностью: что известно

В Харькове уже полгода работает уникальный спортивный кружок для детей с инвалидностью, который создали выпускники школы. Они готовились к ВНО и подали такую идею на грант. Как проводят дети время в спортклубе, выясняли корреспонденты 24 канала.

Екатерина предложила сверстникам создать спортивный кружок для детей с инвалидностью, когда заканчивала школу. В детстве она училась за границей, поэтому реалии украинской школы ее удивили. Она поняла, что это надо менять.

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"Когда здоровые и нормотиповые дети узнают, что необязательно всем быть одинаковыми, то они начинают относиться к этому с пониманием. И буллинг исчезает", – рассказала основательница спортивного инклюзивного кружка Екатерина Тараби.

Ребенок на занятиях

В спортклубе дети от трех до десяти лет, однако это не только дети с инвалидностью. Родители приводят их братьев и сестер. Вместе качают пресс, приседают и главное учатся уважать друг друга. Влад, который тренирует детей, рассказал, что за 45 минут находит подход к каждому воспитаннику. "Мы влияем, прежде всего, на здоровье, на состояние, на хорошее самочувствие детей", – объяснил тренер спортивного кружка Влад.

Чтобы начать такой кружок подали заявку на грант. Средства потратили на обучение и оборудование.

17 февраля 2019 года – было очень страшно. Это был единственный день, когда было страшно. Начать. Это был наш первый день, первые дети, первые реальные люди, а не только имена в интернете,

– сообщила Екатерина Тараб.

Основатели занятий

Грант поддерживал проект всего три месяца, но вдохновители идею не бросили. Они продолжают арендовать зал. Хотя у них нет прибыли, зато есть огромное желание изменить мир.

Если мы знаем, что у семьи нет возможности платить этот взнос, то тогда мы предлагаем даже за 20 грн в месяц,

– добавила основательница спортивного инклюзивного кружка Екатерина Тараб.

Родители воспитанников же только удивляются, как такой тяжелый труд смогли взять на себя дети, которым нет и 20 лет. А уже на следующей неделе команда откроет для занятий вторую группу.