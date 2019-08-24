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      Унікальний гурток для дітей з інвалідністю: що відомо

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      У Харкові вже півроку працює унікальний спортивний гурток для дітей з інвалідністю, який створили випускники школи. Вони готувалися до ЗНО і подали таку ідею на грант. Як проводять діти час у спортклубі, з’ясовували кореспонденти 24 каналу.

      Катерина запропонувала одноліткам створити спортивний гурток для дітей з інвалідністю, коли закінчувала школу. У дитинстві вона вчилася за кордоном, тому реалії української школи її здивували. Вона зрозуміла, що це треба змінювати.

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      "Коли здорові та нормотипові діти дізнаються, що необов’язково всім бути однаковими, то вони починають ставитися до цього з розумінням. І булінг зникає", – розповіла засновниця спортивного інклюзивного гуртка Катерина Тараб.

      Дитина на заняттях
      Дитина на заняттях

      У спортклубі діти від трьох до десяти років, проте це не тільки малюки з інвалідністю. Батьки приводять їх братиків і сестричок. Разом качають прес, присідають і головне вчаться поважати одне одного. Влад, який тренує дітей, розповів, що за 45 хвилин знаходить підхід до кожного вихованця. "Ми впливаємо, насамперед, на здоров’я, на стан, на гарне самопочуття дітей", – пояснив тренер спортивного гуртка Влад.

      Щоб започаткувати такий гурток подали заявку на грант. Кошти витратили на навчання та обладнання.

      17 лютого 2019 – було дуже страшно. Це був єдиний день, коли було страшно. Розпочати. Це був наш перший день, перші діти, перші реальні люди, а не тільки імена в інтернеті,
      – повідомила Катерина Тараб.

      Засновники занять
      Засновники занять 

      Грант підтримував проект лише три місяці, але натхненники ідею не покинули. Вони продовжують орендувати зал. Хоч у них немає прибутку, зате є величезне бажання змінювати світ.

      Якщо ми знаємо, що у родини немає змоги сплачувати цей внесок, то тоді ми пропонуємо навіть за 20 грн на місяць,
      – додала засновниця спортивного інклюзивного гуртка Катерина Тараб.

      Батьки вихованців же тільки дивуються, як таку важку працю змогли взяти на себе діти, яким немає і 20 років. А вже наступного тижня команда відкриє для занять другу групу.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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