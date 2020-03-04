Уникальный соляной трек: чем известны гонки на озере Бонневиль

Соляное озеро Бонневиль – это самое известное место для установления наземных рекордов скорости. Погонять на непривычном соляном треке и испытать свой транспорт на выносливость и мощность, мечтает едва ли не каждый любитель скорости. Уже больше века гонщики массово пользуются этой созданной природой трассой.

Впервые озеро Бонневиль стало известным широкой публике в 1896 году. Для коренного населения штата Юта высохшее соляное озеро было достопримечательностью, которую они показывали всем туристам.

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Бонневиль, действительно, поражал грандиозными размерами и красотой. Плоская, ровная и покрытая солью поверхность простирается до самого горизонта. Соляная равнина площадью 260 квадратных километров казалась идеальным местом для проведения гонок и установления скоростных рекордов.

Первым испытать этот природный трек решился легендарный автопилот Тедди Тецлафф. В 1914 году он совершил на Бонневиле серию заездов и установил неофициальный рекорд, который достигал 228 километров в час.



Тедди Тецлафф

Возможность разгоняться до невиданной скорости побудила и других автолюбителей мчаться на трек. На озере всегда были желающие погонять. В основном туда приезжали немногие энтузиасты, но впоследствии пилоты начали собираться в группы и устраивать любительские гонки.

Такая деятельность была не совсем законной, однако местные власти закрывали на это глаза, ведь небывалый к этому времени наплыв туристов был источником неплохой прибыли. Однако, неурегулированные гонки не всегда завершались счастливо, поэтому после нескольких трагических случаев власти все-таки пришлось заняться организацией этого развлечения.

Как проходят гонки

Постепенно для гонок начали устанавливать правила и создавать официальные ассоциации, в которые входили соответствующие клубы. В 1949 году Ассоциации были обязаны получать для проведения гонок специальную лицензию от властей штата Юта.

Согласно правилам, местом для гонки было выбрано плато неподалеку от городка Вендовер. Современные правила, которые формировались на протяжении долгих лет, прописаны очень детально. Регламентируется все, даже цвет комбинезона участника.



Гонки на озере

Сезон гонки продолжается на Бонневиле с мая по октябрь. Во время сильных дождей или зимой езда на этом треке становится невозможной. Ровная белоснежная поверхность моментально превращается в грязно-коричневую трясину. Однако, когда погода способствует, на озере ежегодно проводятся традиционные гонки "Неделя скорости" и фестиваль World of Speed.

Однако на таких заездах рекорды скорости не устанавливают. Для того, чтобы официально зарегистрировать достижение, необходимо пригласить на трек специального представителя Международной автомобильной ассоциации.

Перед началом таких заездов транспортные средства тщательно проверяют специалисты. Это происходит для безопасности пилота. Если есть малейшее подозрение на любую неисправность в машине, водителя будет сообщено. Однако это не обязывает гонщика отказываться от заезда, он может принять участие в гонках под собственную ответственность за свою жизнь.



Озеро Бонневиль

Во время гонок вдоль трассы всегда дежурят медики, пожарные и спасатели, которые готовы в любой момент предоставить свою помощь. Кроме традиционных гонок, на Бонневиле часто устраивают гонки и крупные автомобильные компании или же просто отдельные группы любителей скорости из разных стран.

Несмотря на то, что поверхность этого природного трека выглядит идеальной для заездов, профессионалы гонки часто называют ее одной из самых коварных. Из-за большого количества транспорта, который уже отъездил свое на Бонневиле, верхний слой соли превратился в мелкую пыль. Некоторые пилоты сравнивают поверхность с отполированной ледовым катком, что припорошена снегом. Водителям необходимо иметь большой опыт управления транспортом и уметь быстро реагировать.

Кроме того, на трассах образовались выбоины глубиной несколько сантиметров, которые могут привести к серьезной аварии. Пилоты травмируются на этом треке ежегодно, иногда-с летальными последствиями.



Выбоины на озере

Каждый раз перед началом заезда организаторы фестивалей тщательно засыпают выбоины солью и утрамбовывают их, однако уже через несколько часов езды трасса имеет первоначальный вид. На Бонневиле было зарегистрировано сотни наземных рекордов скорости. Из них 21 – занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Легенды Бонневиля

Почетное звание рекордсмена по количеству установленных достижений принадлежит гонщику Дону Веско. На его счету 18 рекордов скорости, зарегистрированных на соляном треке. В 2001 году ему удалось разогнать свой автомобиль Vesco Terminator до 737 километров в час.



Дон Веско

Еще одной легендой Бонневиля является новозеландец Берт Монро. Он потратил более 10 лет жизни на переоснащение своего любимого мотоцикла марки "Индиан" 1920 года выпуска. К переоборудованию максимальная скорость двухколесного достигала 58 километров в час, однако Берту удалось сделать, казалось бы, невозможное.



Берт Монро

Благодаря тщательной работе, в 1967 году гонщику все-таки удалось выдавить из переоборудованного мотоцикла невероятную скорость и установить неофициальный рекорд 200 километров в час.

Переоборудованный мотоцикл

Следующее его достижение, которое наконец удалось зафиксировать, достигало 295 километров в час. Этот рекорд на мотоцикле с двигателем объемом 950 сантиметров кубических и до сих пор остается не побитым.

Настойчивость гонщика поразила всех поклонников мотоспорта. В 2005 году по мотивам этой истории на экраны вышел биографический фильм под названием "Самый быстрый Индиан", в котором легендарного гонщика сыграл не менее легендарный Энтони Хопкинс.

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Постоянные массовые гонки, съемки фильмов на территории озера, толпы туристов и глобальное потепление ощутимо сказались на Бонневиле. Геологическая служба США в 1988 году подсчитала, что только за 28 лет озеро потеряло около 55 миллионов тонн соли.

Для сохранения памятника и возможности продолжать заезды на озере гонщики, местные бизнесмены и активисты учредили организацию под названием "Спасите соль". На собранные организацией средства ежегодно на Бонневиль привозят по несколько тонн соли. В 2014 году сюда завезли рекордное количество – 600 тысяч тонн. Такая поддержка позволяет продлить жизнь памятнику природы и создает условия для установления новых рекордов скорости.