Самый быстрый в мире паровоз: фото и видео мощного Mallard 4468

Первые паровые локомотивы появились в мире еще в начале XIX века. Паровоз стал изобретением, значительно облегчил транспортировки грузов, которые до этого перевозили с помощью лошадей. Это чудо техники сделало огромный вклад в развитие экономики и в целом положило начало создания железнодорожного транспорта.

В этом человечество обязано британском инженеру Ричарду Тревитику, который еще в 1804 году запустил первую такую ​​машину по рельсам. Так Англия стала одной из стран, в которой активно развивалась сфера строительства железнодорожного транспорта.

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После долгих лет постоянного совершенствования британским инженерам удалось создать самый быстрый паровой локомотив, рекорд которого так и не удалось побить ни одному другому паровозу мира – Mallard 4468.

История создания Mallard 4468

Самый быстрый паровоз Mallard 4468 построили в английском городе Донкастер. Разработчиком будущего рекордсмена скорости был выдающийся британский инженер Август Найджел Грейсли. В активе конструктора был уже не один паровоз.

Найджел Грейсли

За все время своей работы для лондонской и северо-восточной железной дороги он создал целую серию скоростных паровозов. Всего в эксплуатацию было введено 35 подобных локомотивов.

Mallard был создан в 1938 году – через три года после начала производства серии. Локомотив вместе с вагонетками достигал 21 метра в длину и весил более 168 тонн. Его покрасили в символические для королевства цвета: голубой корпус с красными колесами.



Найджел Грейсли возле паровоза Mallard 4468

Установка рекорда

Паровоз, который уже во время испытания демонстрировал довольно большую скорость – до 160 километров в час – решили в будущем использовать для установки рекорда.

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Подобные соревнования не были чем-то новым для развитых стран. Каждая боролась за первенство в создании изобретений или в качестве или технических характеристиках того или иного устройства. Локомотивы, которые быстро распространились на территории Европы, не стали исключением. Так, в 1936 году наибольшую скорость паровоза удалось развить немецким инженерам. Их паровоз №002 разогнался до более 200 километра в час. Британцы же считали своим долгом превзойти немецкий рекорд, ведь именно Англия была родиной паровых локомотивов – никто другой не мог производить эти машины лучше, чем сами изобретатели.

Британцы решились на скоростной заезд после пяти месяцев эксплуатации паровоза. В то время Mallard уже был хорошо объезжен, но не изношен, поэтому идеально подходил для установки рекорда.



​Паровоз Mallard 4468

3 июля 1938 года машинист Джозеф Дадингтон и кочегар Томас Брайан начали исторический заезд на склоне Стоук-Банк. Локомотив тащил позади еще шесть пассажирских и один динамометрический вагоны. В этот день мечта британских инженеров осуществилась. Mallard все-таки сумел превзойти своего немецкого конкурента. И хотя разница в скорости была небольшой, именно британский локомотив вошел в историю, как самый быстрый паровоз в мире. Рекордная скорость составляла 202,7 километра в час. На этом гонка скоростей не завершились, однако отобрать первенство у британцев так никому и не удалось.

Реставрация Mallard 4468

Сам Mallard еще долгие годы курсировал по железнодорожным путям Великобритании. К 1963 году он оставил позади почти 2,5 миллиона километров. Вскоре его сняли с эксплуатации, а реставрировать взялись только в 80-х годах.



Паровоз реставрували лише у 80-х роках

После восстановления рабочего состояния паровоза, Mallard начали использовать для экскурсионных туров, или же специальных перевозок на небольшие расстояния между городами Йорк и Карсборо. Однако такая традиция продолжалась недолго.



Mallard сейчас используют для экскурсионных туров

Сейчас знаменитый паровоз время от времени демонстрируют на открытых выставках, посвященных истории железнодорожных путей. А его постоянным домом стал Национальный железнодорожный музей Соединенного Королевства, который расположен в городе Йорк. Это единственный экземпляр паровозов типа А4, который сохранился до сих пор.