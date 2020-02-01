Биг-Бен построили из-за пожара в Вестминстере: захватывающая история часовой башни

Биг-Бен стал визитной карточкой Великобритании. Согласно общенациональному опросу, который проводили в 2008 году, Биг-Бен признали самой популярной достопримечательностью Великобритании. О том, как создали часовую башню и в чем ее особенность – читайте дальше.

История Биг-Бена

Первую часовую башню в историческом районе Лондона Вестминстер построили еще в XIII веке. Тогда украшение Вестминстерского дворца имело совсем другой вид. Новую башню построили из-за крупного пожара, который охватил дворец в 1834 году. Восстанавливать памятник взялись архитекторы Чарльз Барри и Огастес Пьюджин. Сооружение мастера осуществили в неоготическом стиле. Завершить строительство удалось только через 25 лет.

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Чарльз Барри и Огастес Пьюджин

Масштабы башни впечатляли. Ее высота – 96,3 метра. 31 мая 1859 года впервые запустили знаменитые часы, которые разместили на высоте 55 метров над землей. Диаметр его циферблата составляет 7 метров. Длина стрелки, указывающей часы, – 2,7 метра, а той, которая определяет минуты, – 4,2 метра. Часовой механизм весит рекордные 5 тонн. Хронометр очень надежный, вероятная погрешность во времени – не более 2 секунд.

Знаменитые колокола Биг-Бена

Летом 1859 года жители Лондона впервые услышали бой гигантского колокола башни, благодаря которому впоследствии и прославилась под названием Биг-Бен. Именно колокол добавляет особое значение известной башне, ведь на протяжении долгого времени он был крупнейшим в мире. Вес колокола составляет 13,8 тонны, высота – более 2 метров, а диаметр – 3 метра.



Колокол Биг-Бена

Биг-Бен – самый большой, но не единственный колокол на башне. Малые колокола извещают жителей о каждой четверти часа, а удар молота в Биг-Бен – о начале нового часа.

Откуда происходит название башни

Сначала колокол назывался "Королевская Виктория". Существует версия, что его стали называть "Беном" в честь боксера Бена Канта, который также имел впечатляющие габариты. Частицу "Биг" добавили из-за гигантских размеров самого колокола. В любом случае такое название легко запоминающееся, поэтому быстро приобрело популярность и впоследствии распространилось и на часовую башню.

Биг-Бен в Лондоне: фото​

Официальное же название достопримечательности в то время было "Часовая башня Вестминстерского дворца". В 2012 году ее переименовали в "Башню Елизаветы". Такие изменения были введены в честь 60-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II. Несмотря на это, жители и туристы не учитывают любые изменения названия памятника. Для них как колокол, так и башня в общем имеют единое название – Биг-Бен. Несмотря на то, что сама башня закрыта для посетителей, у нее всегда много туристов. Желающих сфотографироваться на фоне гигантских часов множество. Биг-Бен до сих пор занимает первое место по размерам среди всех подобных памятников.

За известной достопримечательностью тщательно ухаживают

Раз в два дня часовой механизм проверяют и смазывают. Если нужно – регулируют время. Это происходит довольно оригинальным способом. Погрешность можно исправить с помощью английского пенни, который был выпущен до реформы денежной системы в 1971 году. Когда такую монетку кладут на маятник, стрелки часов ускоряются на 2,5 секунды в сутки. Если часы спешат – пенни убирают. Таким образом знаменитый Биг-Бен уже более 160 лет показывает точное время.



Туристы фотографируются на фоне часовой башни

Неполадки в работе механизма случаются не часто, однако иногда знаменитые часы все-таки останавливаются. Так случилось в 1962 году. В новогоднюю ночь Биг-Бен остановился из-за обильного снегопада. А в мае 2005 года остановка часов была обусловлена ​​аномальной для столицы Англии 32-градусной жарой.

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Кроме основной башни, в Лондоне сооружено множество маленьких копий Биг-Бена. Они расположены на лондонских перекрестках и своим видом напоминают напольные часы. Также различаются по форме и размеру. Однако ни одна из маленьких копий "Бенов" не может посоревноваться с главным сооружением.



Маленькая копия Биг-Бена