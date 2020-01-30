Как выглядели телевизоры 100 лет назад: впечатляющие фото и видео

Телевизор – это изобретение стало важной частью повседневной жизни для большинства людей по всему миру. С момента его создания устройство постоянно меняли и совершенствовали, а в конце ХХ века уже практически в каждом доме было это чудо техники.

История создания телевизора

► Пауль Нипков

К созданию и эволюции телеприемников приложили руку многие ученые. Первым был немецкий техник Пауль Нипков. Еще в 1884 году он придумал специальный прибор – "Диск Нипкова". С его помощью можно было поочередно сканировать изображения. Позже эти диски широко использовали в первых телевизионных системах.

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В 1935 году первая телевизионная станция была названа в честь Нипкова, потому что лидеры Третьего Рейха решили использовать идею о телевидении в пропагандистских целях и назвали это немецким изобретением.



Пауль Нипков

► Карл Браун

Следующим творением в этой сфере был первый кинескоп. Создал его в 1895 году немецкий физик Карл Браун. Кинескоп стал известен в мире под названием "Трубка Брауна". Однако сам ученый не инициировал изготовление и совершенствование своего прибора, поскольку считал его не совсем удачным.



Карл Браун

Такая позиция ученого не помешала воспользоваться изобретением его ученику. Им был Макс Дикманн, который уже через 11 лет получил на "трубку" патент и сумел применить ее для передачи картинки. Так в 1907 году мир увидел первый телевизионный приемник с экраном размером 3 на 3 сантиметра.

Первый телевизионный приемник

► Джон Лоуги Бэрд

Следующий этап развития телевидения состоялся в 1920 году. Шотландский инженер Джон Лоуги Бэрд также использовал в своих целях изобретение другого ученого. С помощью "Диска Нипкова" он создал механический телеприемник. Устройство не воспроизводило звук, но передавало довольно четкое изображение. Это изобретение запомнилось как первая в мире настоящая демонстрациця телевидения, хотя механические телевизионные устройства давно не используются.



Джон Лоуги Бэрд

После нескольких удачных испытаний, ученый основал корпорацию Beird, которая надолго завоевала рынок телевизионных аппаратов.

► Борис Розинг

Практически одновременно с созданием механического телевидения было изобретено телевидение электронное. Российский физик Борис Розинг долгое время занимался разработкой электронного телеприемника. В 1907 году он вставил в устройство электронно-лучевую трубку и сумел получить статическое изображение геометрических фигур.



Борис Розинг

Впоследствии его дело продолжил еще один российский инженер Владимир Зворыкин. После революции Зворыкин эмигрировал в Америку, где в 1923 году и запатентовал изобретение. Его телевидение полностью работало на электронной технологии. Вскоре такие телевизоры поступили в массовое производство. С 1927 года в США началось регулярное телевещание, в течение последующих лет телевидение начали подключать в Великобритании, Германии и других странах Европы. Телевизор был недешевым удовольствием. Сначала приобрести такое чудо техники могли только состоятельные семьи, но вместе с эволюцией изобретения уменьшались и расходы на него. Владимир Зворыкин

Появление телевизоров в Советском Союзе

Советский Союз смог увидеть телевизор гораздо позже. Производство телеприемников началось на заводе "Коминтерн" в Ленинграде только в 1939 году.

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Первый приемник здесь также работал с помощью "Диска Нипкова". Он выглядел как приставка с экраном размером 3 на 4 сантиметра. Через некоторое время в местном научно-техническом журнале "Радио фронт" была опубликована инструкцию с помощью которой такой приемник мог создать любой желающий.



Журнал "Радио фронт"

Достижения в области телевидения были действительно существенными, однако все это время передача изображения происходила исключительно в черно-белой гамме. Ученые долго пытались сделать его цветным, но удалось им это далеко не сразу. Одним из первых свои достижения в этом направлении представил армянский инженер Ованес Адамян, который в 1908 году сумел изобрести двухцветный прибор передачи сигналов. Впоследствии при разработке цветного телевидения снова отличился Джон Брэд, который уже изобрел механический приемник и не прекращал совершенствовать изобретение. В 1928 году он создал аппарат, который последовательно передавал изображение с помощью светофильтров красного, зеленого и синего цветов.

На основе всех предыдущих разработок американские ученые уже в 1940 году показали миру систему Triniskop. В ней изображение трех кинескопов совмещались различными цветами люминофорного свечение. В Советском Союзе аналогичное изобретение разработали опять же с опозданием в 11 лет. А советские телезрители смогли лицезреть цветную трансляцию только с 1952 года.

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С середины ХХ века телевизор стал едва ли не главным атрибутом дома. А к концу ХХ века он стоял практически в каждом доме. Телевидение стало одним из основных способов проведения досуга. Люди могли подолгу вглядываться в экран и просматривать телепрограммы одну за другой. Это чудо техники стало развлечением номер один для миллионов людей во всем мире, а осовремененные экземпляры этого изобретения до сих пор стоят почти в каждом доме, однако сегодня они уже не являются для нас столь важными.

Пятерка легендарных телевизоров СССР

► Телевизионная приставка Б-2

Он появился в продаже еще в 1933 году, задолго до регулярного телевещания в СССР. Его разработал Антон Брейтбарт. Экран размером 16 на 12 миллиметров с разверткой в ​​30 строк и частотой 12,5 кадров в секунду казался для всех чудом технологии.



Телевизионная приставка Б-2

► КВН-49

Его считают первым массовым аппаратом. Он появился в 1949 году и стоил 900 рублей. Изображение размером 105 на 140 миллиметров воспроизводилось на экране кинескопа, а звук шел из громкоговорителя. Особого внимания также заслуживает интересный дизайн телевизора.



КВН-49

► "Рубин-102"

С 1957 года начался выпуск популярных телевизоров под легендарной маркой "Рубин" и который продолжался целых 10 лет. Он транслировал 12 телеканалов и переключаться на радиоволны. Также к нему можно было подключить магнитофон и звукосниматель.



"Рубин-102"

► "Рассвет-307"

Это телевизор, который пользовался бешеной популярностью в Советском Союзе, даже тогда, когда появились цветные аппараты. А все из-за его высокой надежности и дешевой цены.



"Рассвет-307"

► "Электрон Ц-382"

Одним из самых известных и успешных производителей телевизоров в СССР был львовский завод "Электрон". Именно он выпустил несколько удачных моделей цветных телевизоров. Популярным на рынке был "Электрон Ц-382". Он отличался качественным изображением, стильным дизайном и надежностью.



"Электрон Ц-382"

► "Ровесник"

Его можно назвать карманным телевизором, а все из-за его небольшого размера. Телеприемник весом 1,4 килограмма и с экраном 8 сантиметров можно было купить в собранном виде или в виде конструктора. Стоил он 120 рублей.



"Ровесник"