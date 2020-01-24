Украинец, который облегчил работу фотографов во всем мире

С развитием цифровых технологий фотография стала универсальным хобби на планете. Однако процесс редактирования фотографий, например, с помощью Photoshop, требует знания инструментов и может занять много времени. Украинец Александр Цепко придумал, как облегчить жизнь фотографам и поручил обработку изображений искусственному интеллекту.

Что известно об Александре Цепко

Александр родом из Киева, более десяти лет назад переехал в США. В 2009 году вместе с несколькими единомышленниками основал стартап MacFun и работал над созданием приложений для айфона. Одна из самых популярных аппликаций – FX Photo Studio, которая улучшает качество снимков при помощи многочисленных фильтров. Всего на счету MacFun – около 60-ти приложений и многочисленные награды от корпорации Apple.

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Несколько лет назад Цепко сосредоточился на создании фоторедакторов. И существенно расширил список клиентов, выпуская продукцию и для пользователей операционной системы Windows. Стартап украинца перерос в международную компанию Skylum Software с офисами в США, Японии и Украине и штатом в более чем полторы сотни человек.



Александр Цепко

Какие преимущества в приложениях компании Skylum Software

"Даже ваш кот может делать замечательные фото", – отмечается в промо-ролике редактора Photolemur.

Самые известные программы компании Skylum Software:

Аигога HDR – мощнейший в мире редактор для создания HDR фотографий. Его признали приложением года для MAC по версии Apple; Luminar – крутая альтернатива Photoshop и Lightroom; Photolemur – лучшее для пользователя решение, чтобы автоматически улучшить изображение, основанное на ML технологиях.

Эти приложения позволяют редактировать снимки в один клик. Пользователю достаточно загрузить фото, далее за работу берется искусственный интеллект. Разработчики научили нейросети распознавать тип изображения, людей, здания и другие объекты и определять время суток.



Интерфейс программы Luminar

Искусственный интеллект быстро "раскладывает" фото на отдельные части. Например, на портрете выделяет глаза, уши, нос и другие сегменты. Далее привлекаются готовые алгоритмы, которые совершенствуют каждый из выделенных компонентов. Так всего за несколько секунд можно:

улучшить состояние кожи;

заменить небо;

сделать цвета ярче, а детали – четче.



Фоторедактор "раскладывает" фото на отдельные части

Каждое изображение обрабатывается по-разному, – отмечают разработчики. При необходимости кое-что можно подправить в "ручном" режиме. Далее пользователю остается только сохранить хорошее фото.

Смотрите видеоролик о приложении Luminar:

Александр Цепко отмечает, что фоторедакторы на основе искусственного интеллекта популярны как среди любителей, так и среди профессиональных фотографов. Ведь позволяют сосредоточиться на творческом процессе.

Украинец советует не тратить время на войну с конкурентами, а перенимать у них опыт. И учиться сосуществовать на рынке, предлагая клиентам то, чего нет у других.