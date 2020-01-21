Писательница с украинскими корнями, которая стала лауреатом Нобелевской премии

Нобелевская премия в области литературы – самая престижная международная награда для поэтов и писателей. Уинстон Черчилль, Альбер Камю, Эрнест Хемингуэй, – за сто лет присуждение премии среди ее лауреатов преобладают мужчины. Обладательницами Нобеля недавно были лишь 14 авторов. В 2019 году перечень нобелевских лауреаток пополнила Ольга Токарчук – польская писательница украинского происхождения.

Украинские корни

Ольга унаследовала фамилию от бабушки, которая родом из Западной Украины и вышла замуж за поляка. Сначала супруги жили на Львовщине, а после начала Второй мировой вместе с сыном – отцом Ольги – выехали в Польшу. Девочка родилась и выросла в польском Сулехуве. Сейчас живет во Вроцлаве.

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Ее знание украинского языка ограничиваются народными песнями, которые слышала в детстве.

Я знаю, как будет "распрягать лошадей", но не знаю, как на украинском сказать фразу "помыть руки",

– шутит Токарчук.

По образованию Ольга – психотерапевт. Во время учебы волонтерила – занималась психически больными людьми. Затем некоторое время работала по специальности, а затем воплотила детскую мечту – писать книги.



Ольга Токарчук по образованию психотерапевт

Первые издания и награды

В 1993 году вышел первый роман "Путешествие людей книги" под псевдонимом Наташа Бородина на страницах журнала "Прямо".

Признание Токарчук принесла книга "Правик и другие времена". Магическая история нескольких поколений жителей села Правик, которое стало символом целой Вселенной, была внесена в школьную программу по литературе. Книгу номинировали на литературную премию "Нике".

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Написание книг Ольга Токарчук сравнивает с рассказыванием сказок самой себе – в ее произведениях много магии, мифов и мира духов. Герои автора часто наделены какими-то магическими способностями и отличаются странностями.

В то же время, считает автор, литература обязательно должна поднимать морально-этическую проблематику. Например, в романе "Веди свой плуг над костями мертвых", написанном в жанре эко-триллера, Ольга коснулась вопроса, может ли христианин убивать животных ради развлечения.

Книга, которая вызвала много дискуссий

В 2014 году вышел первый исторический роман Токарчук – "Книги Якова". Его события разворачиваются на Подолье и Галичине в XVII веке. Автор рассказывает историю польско-еврейского религиозного деятеля Якуба Франко, который создал секту и провозгласил себя новым Мессией. Также раскрывает особенности сосуществования различных культур и религий на территории Польши и Украины.



Роман "Книги Якова"

Над "Книгами Якова" Токарчук работала более шести лет: изучала документы, бывала в местах, где происходит действие книги – чтобы внести в роман как можно больше реалистичных деталей. За описание колонизаторской политики Речи Посполитой на западноукраинских землях авторе обвинили в антипольских настроениях.

"Я в этой книге подняла три вещи, "абсолютно понятные" для каждого поляка, который сдал экзамены в школе. Поэтому я показываю, что Польша проводила колонизаторскую политику на востоке, то есть на украинской территории. За это меня обозвали "бандеровской курвой". Втоое дело касалось евреев. Я назвала поляков убийцами евреев, за что меня назвали "жидовской прислужницей". Третье, что я сказала – это то, что крепостническая система, которая царила в Речи Посполитой, была рабской", – ответила Токарчук на дискуссии по роману "Книга Якова".

Нобелевская премия

Нобелевскую премию по литературе писательница получила за 2018 год. В Нобелевском комитете подчеркнули, что Токарчук наградили "за воображаемый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".



Ольга Токарчук получает Нобелевскую премию

Что известно о Нобелевской премии по литературе?Премию вручают с 1901 года. Ее лауреатами стали в общем 114 человек – в какие-то годы премия не вручалась, в какие-то ее делили между двумя писателями. Премиальный фонд – 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США). В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Книги Токарчук переведены на 27 языков. На украинском рынке есть такие книги автора – "Бегуны", "Правик и другие времена", "Путешествие людей книги", "Игра на многих барабанчиках", "Последние истории" и "Веди свой плуг над костями мертвых".

Ольга отмечает, что в художественной литературе на основе исторических событий важно подавать факты, а не украшенную реальность. Сейчас нобелевский лауреат работает над новой книгой, сюжет которой будет базироваться на ее семейной истории. В новом романе планирует раскрыть историю отношений между поляками и украинцами.



Ольга Токарчук

Что интересно, Ольга Токарчук не первая польская лауреат в истории литературного Нобеля. Ранее премию получали поэты Чеслав Милош и Вислава Шимборска, а также писатели Генрик Сенкевич и Владислав Реймонт.