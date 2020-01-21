Письменниця з українським корінням, яка стала лауреаткою Нобелівської премії

Нобелівська премія в галузі літератури – найпрестижніша міжнародна нагорода для поетів і письменників. Вінстон Черчилль, Альбер Камю, Ернест Хемінгуей, – за понад сто років присудження премії серед її лауреатів переважають чоловіки. Володарками Нобеля донедавна були лише 14 авторок. У 2019 році перелік нобелівських лауреаток поповнила Ольга Токарчук – польська письменниця українського походження.

Українське коріння

Ольга успадкувала прізвище від бабусі, яка походила із Західної України і вийшла заміж за поляка. Спершу подружжя мешкало на Львівщині, а після початку Другої світової разом із сином – батьком Ольги – виїхало до Польщі. Дівчинка народилася і виросла в польському Сулехові. Зараз мешкає у Вроцлаві.

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Її знання української мови обмежуються народними піснями, які чула в дитинстві.

Я знаю, як буде "розпрягати коней", але не знаю, як українською сказати фразу "помити руки",

– жартує Токарчук.

За освітою Ольга – психотерапевт. Під час навчання волонтерила – опікувалася психічно хворими людьми. Потім певний час працювала за спеціальністю, а згодом втілила дитячу мрію – писати книжки.



Ольга Токарчук за освітою психотерапевт

Перші видання та нагороди

У 1993 році вийшов перший роман "Мандрівка людей книги" під псевдонімом Наташа Бородіна на сторінках журналу "Навпростець".

Визнання Токарчук принесла книга "Правік та інші часи". Магічна історія кількох поколінь мешканців села Правік, яке стало символом цілого Всесвіту, була внесена до шкільної програми з літератури. Книгу номінували до літературної премії "Ніке".

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Написання книжок Ольга Токарчук порівнює з розповіданням казок самій собі – у її творах багато магії, міфів і світу духів. Герої авторки часто наділені якимись магічними здібностями та вирізняються дивацтвами.

Водночас, вважає авторка, література обов'язково має підіймати морально-етичну проблематику. Наприклад, у романі "Веди свій плуг понад кістками мертвих", написаному в жанрі еко-трилера, Ольга торкнулася питання, чи може християнин убивати тварин заради розваги.

Книга, яка викликала багато дискусій

У 2014 році вийшов друком перший історичний роман Токарчук – "Книги Якова". Його події розгортаються на Поділлі та Галичині у XVII столітті. Авторка розповідає історію польсько-єврейського релігійного діяча Якуба Франка, який створив секту та проголосив себе новим Месією. Також розкриває особливості співіснування різних культур та релігій на території Польщі та України.



Роман "Книги Якова"

Над "Книгами Якова" Токарчук працювала понад шість років: вивчала документи, бувала в місцях, де відбувається дія книги – аби внести в роман якомога більше реалістичних деталей. За опис колонізаторської політики Речі Посполитої на західноукраїнських землях авторку звинуватили в антипольських настроях.

"Я в цій книзі підважила три речі, "абсолютно зрозумілі" для кожного поляка, який склав іспити в школі. Отож я показую, що Польща проводила колонізаторську політику на сході, тобто на українських теренах. За це мене обізвали "бандерівською курвою". Друга річ стосувалася євреїв. Я назвала поляків вбивцями євреїв, за що мене назвали "жидівською попихачкою". Третє, що я сказала — це те, що кріпосницька система, яка панувала в Речі Посполитій, була рабською", – відповіла Токарчук на дискусії щодо роману "Книга Якова".

Нобелівська премія

Нобелівську премію з літератури письменниця отримала за 2018 рік. У Нобелівському комітеті наголосили, що Токарчук нагородили "за уявну розповідь, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин меж як форми життя".



Ольга Токарчук отримує Нобелівську премію

Що відомо про Нобелівську премію з літератури?Премію вручають з 1901 року. Її лауреатами стали загалом 114 осіб – в якісь роки премія не вручалася, в якісь її ділили між двома письменниками. Преміальний фонд – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США). У 2017 році лауреатом став британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро.

Книги Токарчук перекладені 27 мовами. На українському ринку є такі книги авторки – "Бігуни", "Правік та інші часи", "Мандрівка людей книги", "Гра на багатьох барабанчиках", "Останні історії" та "Веди свій плуг понад кістками мертвих".

Ольга наголошує, що в художній літературі на основі історичних подій важливо подавати факти, а не прикрашену реальність. Зараз нобелівська лауреатка працює над новою книжкою, сюжет якої базуватиметься на її родинній історії. У новому романі планує розкрити історію стосунків між поляками та українцями.



Ольга Токарчук

Що цікаво, Ольга Токарчук не перша польська лауреатка в історії літературного Нобеля. Раніше премію отримували поети Чеслав Мілош та Віслава Шимборська, а також письменники Генрік Сенкевич та Владислав Реймонт.