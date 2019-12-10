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      Переможці Нобелівської премії-2019: список

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      Хто отримав Нобелівську премію 2019 року / Fair Planet

      10 грудня у шведському Стокгольмі та норвезькому Осло вручають Нобелівські премії за 2019 рік. Заходи проходять у день пам'яті Альфреда Нобеля – він помер власне 10 грудня. Отримати найпрестижнішу наукову нагороду мають 14 лауреатів у сферах фізики, медицини, економіки, хімії, літератури та миру. Пропонуємо Вам згадати усі їхні імена.

      Нобелівська премія миру

      У 2019 році Нобелівську премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Присудили йому цю нагороду за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю. Премію також призначено для визнання всіх зацікавлених сторін, які працюють за мир та примирення в Ефіопії та в регіонах Східної та Північно-Східної Африки.

      Зверніть увагу! Церемонія вручення Нобелівської премії-2019: онлайн-трансляція

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, мир, Ефіопія, Абій Ахмед Алі
      Абій Ахмед Алі

      Нобелівська премія з літератури

      Нобелівську премію з літератури за 2019 присудили австрійському письменнику Петеру Гандке "за впливовий твір, який з мовною винахідливістю досліджував периферію та специфіку людського досвіду".

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, література, Австрія, Петер Гандке
      Петер Гандке

      Нобелівська премія з хімії

      Нобелівську премію з хімії отримали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино. Науковцям її присудили за за розробку літій-іонних акумуляторів. Останні зробили революцію в нашому житті та їх нині використовуються у всьому: від мобільних телефонів до ноутбуків та електромобілів. Своєю роботою нобелівські переможці заклали основу бездротового, викопного палива.

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, Хімія, Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино
      Акіра Йошино, , М. Стенлі Віттінгем, Джон Б. Гуденаф

      Нобелівська премія з фізики

      Нобелівську премію з фізики присудили відразу трьом людям – науковцю Джеймсу Піблзу та астронавтам Мішелю Майору та Дідьє Кело. Вони отримали нагороду за роботи в області астрономії та астрофізики.

      Джеймса Піблза відзначили "за теоретичні відкриття у фізичній космології", а Мішеля Майора та Дідьє Келоза – "за виявлення екзопланети, яка оберталася навколо зірки сонячного типу". Останні відкрили перші відомі екзопланети – в 1992 році поряд з нейтронною зіркою, в 1995 – поруч зі звичайною зіркою. За чверть століття число відкритих екзопланет перевалила за чотири тисячі.

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, Фізика, Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино
      Джеймсу Піблз, Мішель Майор і Дідьє Кело

      Нобелівська премія з медицини

      Нобелівську премію з медицини отримали Вільям Келін, Пітер Реткліф і Грег Семенза. Науковці отримали нагороду за дослідження в адаптації клітин до нестачі кисню. Вчені встановили, що клітини тварин зазнають фундаментальних змін на генетичному рівні, коли навколо них змінююєься рівень кисню. Відбувається перебудова клітинного метаболізму та це впливає на тканини та навіть реакції всього організму, такі як збільшення частоти серцевих скорочень та дихання.

      Радимо ознайомитися! Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, Медицина, Вільям Келін, Пітер Реткліф і Грег Семенза
      Вільям Келін, Пітер Реткліф, Грег Семенза

      Нобелівська премія з економіки

      Нобелівську премію з економіки отримали індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло та американець Майкл Кремер. Дослідникам присудаили нагороду "за експериментальний підхід до подолання бідності у світі". Вони, зокрема, запропонували новий підхід до проблеми глобальної бідності у світі, який у підсумку має повністю подолати цю проблему. Водночас дослідження вчених дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 мільйонів дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах.

      Нобелывська премія-2019, Ноебль, приз, Економіка, Майкл Кремер, Абхіджіт Банерджі
      Майкл Кремер, Абхіджіт Банерджі та Естер Дюфло

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Швеція Наука Нобелівська премія
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