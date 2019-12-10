15:05
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Церемонія вручення Нобелівської премії-2019: онлайн-трансляція

      45 Читать новость на русском
      В Осло та Стокгольмі вручають Нобелівську премію-2019: дивіться онлайн / Соцмережі

      У шведському Стокгольмі та норвезькому Осло відбудуться церемонії вручення Нобелівських премій, а також святковий банкет для лауреатів і гостей. Заходи проходять в день пам'яті Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року. Першою вручатимуть Нобелівську премію миру.

      10 грудня 14 нобелівських лауреатів мають отримати почесні дипломи та золоті медалі в Стокгольмській філармонії з рук короля Швеції Карла ХVI Густава. Премію миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, вручає голова Норвезького Нобелівського комітету в Осло. Церемонія пройде в ратуші, на ній будуть присутніми члени норвезького уряду та королівської сім'ї.

      Нобелівська премія миру

      У 2019 році Нобелівську премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Присудили йому цю нагороду за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю. Премію також призначено для визнання всіх зацікавлених сторін, які працюють за мир та примирення в Ефіопії та в регіонах Східної та Північно-Східної Африки.

      Детальніше! Нобелівська премія миру-2019: відоме ім'я лауреата

      Церемонія вручення Нобелівської премії-2019: дивіться відео 

       

      Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви
      сьогодні
      9793
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Нобелівська премія Швеція Норвегія Наука
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Маркер комунізму: що не так з Кримінальним кодексом України
      Реанімаційний пакет реформ 17
      сьогодні , 14:44 Нормадська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків
      Ірина Кошанська 3702
      сьогодні , 14:17 Помер Юрій Лужков – біографія колишнього мера Москви
      Вероніка Климська 587
      сьогодні , 13:33 Найпопулярніші країни 2019 року: рейтинг місць, які повинен відвідати кожен
      Альона Захарова 284
      сьогодні , 11:55 Зеленський vs Путін: нічия на чужому полі
      Ярослав Погарський 5777
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук