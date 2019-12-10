Церемонія вручення Нобелівської премії-2019: онлайн-трансляція

У шведському Стокгольмі та норвезькому Осло відбудуться церемонії вручення Нобелівських премій, а також святковий банкет для лауреатів і гостей. Заходи проходять в день пам'яті Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року. Першою вручатимуть Нобелівську премію миру.

10 грудня 14 нобелівських лауреатів мають отримати почесні дипломи та золоті медалі в Стокгольмській філармонії з рук короля Швеції Карла ХVI Густава. Премію миру, згідно із заповітом Альфреда Нобеля, вручає голова Норвезького Нобелівського комітету в Осло. Церемонія пройде в ратуші, на ній будуть присутніми члени норвезького уряду та королівської сім'ї.

Нобелівська премія миру

У 2019 році Нобелівську премію миру отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі. Присудили йому цю нагороду за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю. Премію також призначено для визнання всіх зацікавлених сторін, які працюють за мир та примирення в Ефіопії та в регіонах Східної та Північно-Східної Африки.

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Церемонія вручення Нобелівської премії-2019: дивіться відео