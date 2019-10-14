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      Глобальна боротьба з бідністю: за що дослідники отримали Нобелівську премію

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      Лауреати Нобелівської премії з економіки
      Лауреати Нобелівської премії з економіки / 24 канал

      У Стокгольмі індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло і американець Майкл Кремер вибороли Нобелівську премію з економіки.

      Група дослідників, що вивчали експериментальний підхід до подолання бідності у світі, 14 жовтня отримали Нобелівську премію.

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      Вони запропонували новий підхід до проблеми глобальної бідності у світі, який у кінцевому результаті має повністю подолати цю проблему. Дослідження Банерджі, Креймера і Дюфло, зокрема, дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 млн дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах.

      До слова, у 2018 році Нобелівську премію з економіки розділили Вільям Нордхаус за інтеграцію змін клімату в макроекономічний аналіз і Пол Ромер за інтеграцію до цієї сфери технологічних інновацій.

      Загалом премія з економіки була заснована Банком Швеції і вручається з 1969 року. Вона закриває "нобелівський тиждень", протягом якого оголошують імена лауреатів у різних галузях. Розмір Нобелівської премії у кожній номінації складає 9 мільйонів шведських крон, а це понад 2,5 мільйона гривень.

      Цьогорічними лауреатами Нобелівської премії є:

      • Нобелівську премію з медицини та фізіології 2019 за дослідження в адаптації клітин до нестачі кисню отримали Вільям Келін, Пітер Реткліф та Грег Семенза.

      • Нобелівську премію з фізики за роботи в області астрономії та астрофізики вибороли Джеймс Піблз, Мішель Майор і Дідьє Кело.

      • Нобелівську премію з хімії за за розробку літій-іонних акумуляторів здобули Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино.

      • Нобелівська премія миру за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва дісталася Абію Ахмеду Алі.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: дослідження Гроші Нобелівська премія
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