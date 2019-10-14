Глобальна боротьба з бідністю: за що дослідники отримали Нобелівську премію
У Стокгольмі індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло і американець Майкл Кремер вибороли Нобелівську премію з економіки.
Група дослідників, що вивчали експериментальний підхід до подолання бідності у світі, 14 жовтня отримали Нобелівську премію.
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Вони запропонували новий підхід до проблеми глобальної бідності у світі, який у кінцевому результаті має повністю подолати цю проблему. Дослідження Банерджі, Креймера і Дюфло, зокрема, дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 млн дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах.
До слова, у 2018 році Нобелівську премію з економіки розділили Вільям Нордхаус за інтеграцію змін клімату в макроекономічний аналіз і Пол Ромер за інтеграцію до цієї сфери технологічних інновацій.
Загалом премія з економіки була заснована Банком Швеції і вручається з 1969 року. Вона закриває "нобелівський тиждень", протягом якого оголошують імена лауреатів у різних галузях. Розмір Нобелівської премії у кожній номінації складає 9 мільйонів шведських крон, а це понад 2,5 мільйона гривень.
Цьогорічними лауреатами Нобелівської премії є:
• Нобелівську премію з медицини та фізіології 2019 за дослідження в адаптації клітин до нестачі кисню отримали Вільям Келін, Пітер Реткліф та Грег Семенза.
• Нобелівську премію з фізики за роботи в області астрономії та астрофізики вибороли Джеймс Піблз, Мішель Майор і Дідьє Кело.
• Нобелівську премію з хімії за за розробку літій-іонних акумуляторів здобули Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино.
• Нобелівська премія миру за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва дісталася Абію Ахмеду Алі.