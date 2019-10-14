Глобальна боротьба з бідністю: за що дослідники отримали Нобелівську премію

У Стокгольмі індійсько-американський дослідник Абхіджіт Банерджі, француженка Естер Дюфло і американець Майкл Кремер вибороли Нобелівську премію з економіки.

Група дослідників, що вивчали експериментальний підхід до подолання бідності у світі, 14 жовтня отримали Нобелівську премію.

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Вони запропонували новий підхід до проблеми глобальної бідності у світі, який у кінцевому результаті має повністю подолати цю проблему. Дослідження Банерджі, Креймера і Дюфло, зокрема, дозволили поліпшити програми освіти для більш ніж 5 млн дітей в Індії, а також посприяли наданню субсидій на профілактичну медичну допомогу в багатьох країнах.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019 г.

До слова, у 2018 році Нобелівську премію з економіки розділили Вільям Нордхаус за інтеграцію змін клімату в макроекономічний аналіз і Пол Ромер за інтеграцію до цієї сфери технологічних інновацій.

Загалом премія з економіки була заснована Банком Швеції і вручається з 1969 року. Вона закриває "нобелівський тиждень", протягом якого оголошують імена лауреатів у різних галузях. Розмір Нобелівської премії у кожній номінації складає 9 мільйонів шведських крон, а це понад 2,5 мільйона гривень.

Цьогорічними лауреатами Нобелівської премії є:

• Нобелівську премію з медицини та фізіології 2019 за дослідження в адаптації клітин до нестачі кисню отримали Вільям Келін, Пітер Реткліф та Грег Семенза.

• Нобелівську премію з фізики за роботи в області астрономії та астрофізики вибороли Джеймс Піблз, Мішель Майор і Дідьє Кело.

• Нобелівську премію з хімії за за розробку літій-іонних акумуляторів здобули Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино.

• Нобелівська премія миру за зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва дісталася Абію Ахмеду Алі.