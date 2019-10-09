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      Нобелівська премія з хімії-2019: відомі імена лауреатів

      1944 Читать новость на русском
      Нобелівська премія 2019 з хімії: лауреати по хімії – список
      Нобелівська премія з хімії 2019 / narodna-pravda.ua

      У Стокгольмі оголосили імена володарів Нобелівської премії з хімії у 2019 році. Її отримали Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино.

      За що присудили премію?

      Дізнайтеся, хто отримав Нобелівську премію з фізики

      За розробку літій-іонних акумуляторів. 

      Літій-іонні акумулятори зробили революцію в нашому житті і використовуються у всьому, від мобільних телефонів до ноутбуків та електромобілів. Своєю роботою цьогорічні лауреати з хімії заклали основу бездротового, викопного палива.

      Який вклад вніс кожеш з лауреатів?

      1. На початку 1970-х Стенлі Віттінгем використовував величезний привід літію, щоб випустити зовнішній електрон, коли він розробив першу функціональну літієву батарею.
      2. Джон Гуденаф удвічі збільшив потенціал літієвої батареї, створивши належні умови для набагато потужнішої та кориснішої батареї.
      3. А Йошино вдалося вивести чистий літій з акумулятора. Замість цього він повністю базується на іонах літію, безпечніших за чистий літій. Це зробило акумулятор працездатним на практиці.

      Що відомо про лауреатів Нобелівської премії з хімії 2019 року?

      • Гуденаф – найстарший з цьогорічних лауреатів премії з хімії. Йому – 97 років. Народився в Єні (Німеччина). Працює в університеті Техаса (Остін, США).
      • Стенлі Віттінгему – 79 років. Народився у Великій Британії. Працює в Бінгемтонському університеті (Нью-Йорк, США).
      • Йошіно – 71 рік. Народився в Суйті (Японія). Працює в корпорації Asahi Kasei Corporation, в університетах Токіо та Мейдзьо.

      Читайте також: Нобелівська премія з медицини 2019: назвали імена лауреатів

      Церемонія нагородження лауреатів пройде у Стокгольмі 10 грудня – в день смерті шведського підприємця та відкривача Альфреда Нобеля. Сума кожного премії у 2019 році становить 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США).

      Хто і за що отримав Нобелівську премію з хімії у 2018 році? Премію отримали Френсіс Х. Арнольд, Джордж П. Сміт та сер Грегорі П. Вінтер за "направлену еволюцію ферментів та роботу над дисплеєм фагів, що продукують пептиди та антитіла". Методи, які розробляли лауреати премії 2018 року, тепер допомагають виробляти екологічно чисті хімікати, випускати нові матеріали, виробляти стійке біопаливо, пом'якшувати хвороби та рятувати життя.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Хімічна промисловість Нобелівська премія Швеція
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