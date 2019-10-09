Нобелевская премия по химии-2019: известны имена лауреатов
В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2019 году. Ее получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингэм и Акира Йошино.
За что присудили премию?
Узнайте, кто получил Нобелевскую премию по физике
За разработку литий-ионных аккумуляторов.
Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни и используются во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты по химии заложили основу беспроводного, ископаемого топлива.
Какой вклад внес каждый из лауреатов?
- В начале 1970-х Стэнли Уиттингэм использовал огромный привод лития, чтобы выпустить внешний электрон, когда он разработал первую функциональную литиевую батарею.
- Джон Гуденаф вдвое увеличил потенциал литиевой батареи, создав надлежащие условия для гораздо более мощной и полезной батареи.
- А Йошино удалось вывести чистый литий из аккумулятора. Вместо этого он полностью базируется на ионах лития, более безопасных за чистый литий. Это сделало аккумулятор работоспособным на практике.
Что известно о лауреатах Нобелевской премии по химии 2019 года?
- Гуденаф – самый старший из лауреатов премии по химии. Ему – 97 лет. Родился в Йене (Германия). Работает в университете Техаса (Остин, США).
- Стэнли Уиттингэму – 79 лет. Родился в Великобритании. Работает в Бингемтонском университете (Нью-Йорк, США).
- Йошино – 71 год. Родился в Суйти (Япония). Работает в корпорации Asahi Kasei Corporation, в университетах Токио и Мейдзе.
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Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря – в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля. Сумма каждой премии в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
Кто и за что получил Нобелевскую премию по химии в 2018 году?Премию получили Фрэнсис Х. Арнольд, Джордж П. Смит и сэр Грегори П. Винтер за "направленную эволюцию ферментов и работу над дисплеем фагов, продуцирующих пептиды и антитела". Методы, которые разрабатывали лауреаты премии 2018 года, теперь помогают производить экологически чистые химикаты, выпускать новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизнь.