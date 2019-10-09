Нобелевская премия по химии-2019: известны имена лауреатов

В Стокгольме объявили имена обладателей Нобелевской премии по химии в 2019 году. Ее получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Уиттингэм и Акира Йошино.

За что присудили премию?

Узнайте, кто получил Нобелевскую премию по физике

За разработку литий-ионных аккумуляторов.

Литий-ионные аккумуляторы произвели революцию в нашей жизни и используются во всем, от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой лауреаты по химии заложили основу беспроводного, ископаемого топлива.

Какой вклад внес каждый из лауреатов?

В начале 1970-х Стэнли Уиттингэм использовал огромный привод лития, чтобы выпустить внешний электрон, когда он разработал первую функциональную литиевую батарею. Джон Гуденаф вдвое увеличил потенциал литиевой батареи, создав надлежащие условия для гораздо более мощной и полезной батареи. А Йошино удалось вывести чистый литий из аккумулятора. Вместо этого он полностью базируется на ионах лития, более безопасных за чистый литий. Это сделало аккумулятор работоспособным на практике.

Что известно о лауреатах Нобелевской премии по химии 2019 года?

Гуденаф – самый старший из лауреатов премии по химии. Ему – 97 лет. Родился в Йене (Германия). Работает в университете Техаса (Остин, США).

Стэнли Уиттингэму – 79 лет. Родился в Великобритании. Работает в Бингемтонском университете (Нью-Йорк, США).

Йошино – 71 год. Родился в Суйти (Япония). Работает в корпорации Asahi Kasei Corporation, в университетах Токио и Мейдзе.

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The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

2019 Chemistry Laureate John Goodenough doubled the lithium battery’s potential, creating the right conditions for a vastly more powerful and useful battery.#NobelPrize pic.twitter.com/ygivR7hySG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

This year’s #NobelPrize laureate Akira Yoshino succeeded in eliminating pure lithium from the battery, instead basing it wholly on lithium ions, which are safer than pure lithium. This made the battery workable in practice. pic.twitter.com/9tqSh5zTsS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря – в день смерти шведского предпринимателя и исследователя Альфреда Нобеля. Сумма каждой премии в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Кто и за что получил Нобелевскую премию по химии в 2018 году?Премию получили Фрэнсис Х. Арнольд, Джордж П. Смит и сэр Грегори П. Винтер за "направленную эволюцию ферментов и работу над дисплеем фагов, продуцирующих пептиды и антитела". Методы, которые разрабатывали лауреаты премии 2018 года, теперь помогают производить экологически чистые химикаты, выпускать новые материалы, производить устойчивое биотопливо, смягчать болезни и спасать жизнь.