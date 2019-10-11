Нобелівська премія миру-2019: відоме ім'я лауреата

У Стокгольмі оголосили ім'я володаря Нобелівської премії миру у 2019 році. Премію отримав прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед Алі.

За що присудили премію?

За зусилля щодо досягнення миру та міжнародного співробітництва, зокрема за рішучу ініціативу щодо врегулювання прикордонного конфлікту із сусідньою Еритреєю. Премія також призначена для визнання всіх зацікавлених сторін, які працюють за мир та примирення в Ефіопії та в регіонах Східної та Північно-Східної Африки.

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Дізнайтеся, кому і за що вручили Нобелівську премію з хімії-2019

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

Нагадаємо, що у 2018 році експрезидент Польщі Лех Валенса, а потім і Верховна Рада України номінувала на Нобелівську премію миру тодішнього політв’язня Олега Сенцова. З відповідною пропозицією депутати звернулися до Норвезького Нобелівському комітету. Сенцов пробув у російській в'язниці понад 5 років, голодував 145 днів та був звільнений з полону у вересні 2019 року.

Хто отримав Нобелівську премію миру в 2018 році?

Лікар із Конго Деніс Муквеге та іракська правозахисниця Надя Мурад. Нобелівський комітет присудив їм нагороду за зусилля у боротьбі із сексуальним насильством у військовий час.

За що присуджують Нобелівську премію миру? Відповідно до волі Альфреда Нобеля, премію миру вручають тому, хто робить найбільший або найкращий внесок у дружні стосунки між націями, у скасування або скорочення армій, що існують, за проведення або агітацію мирних з’їздів. Преміальний фонд Нобелівської премії в кожній з галузей у 2019 році – 9 мільйонів шведських крон (понад 900 тисяч доларів США).