Нобелевская премия мира-2019: известно имя лауреата

В Стокгольме объявили имя обладателя Нобелевской премии мира в 2019 году. Премию получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

За что присудили премию?

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За усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также присуждена для признания всех заинтересованных сторон, работающих за мир и примирение в Эфиопии и в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

Что именно сделал Абий Ахмед?

Когда Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года, он дал понять, что желает возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исайасом Афверки Абий Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, чтобы положить конец длинному "ни миру, ни войны" между двумя странами.

Абий Ахмед также инициировал важные реформы, которые дают многим гражданам Эфиопии надежду на лучшую жизнь и светлое будущее.

За свои первые 100 дней на посту премьер-министра Абий Ахмед:

отменил чрезвычайное положение страны,

назначил амнистию тысячам политзаключенных,

прекратил цензуру в СМИ,

легализовал незаконные оппозиционные группы,

уволил военных и гражданских лидеров, которые подозреваются в коррупции,

значительно усилил влияние женщины в эфиопской политической и общественной жизни,

пообещал усилить демократию путем проведения свободных и честных выборов.

Узнайте, кому и за что вручили Нобелевскую премию по химии-2019

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

Что известно о конфликте между Эфиопией и Эритреей?

Эритрея – бывшая итальянская колония, которую во время Второй мировой войны освободили британские войска. Впоследствии ООН приняла резолюцию об объединении Эритреи и Эфиопии в пределах федерации. Большинство эритрейцев выступали за независимость своей страны и в 1961 году начали вооруженную борьбу за это. В ответ на это император Эфиопии Хайле Селассие лишил Эритрею прав автономии, распустив ее парламент.

Эритрея была подконтрольна Эфиопии до обретения независимости 24 мая 1993 года, тем самым лишив Эфиопию выхода к морю. Следствием стали экономическая зависимость, высокие транзитные пошлины, а затем и полное прекращение торговых отношений между странами.



Абий обнимается с Афверки

Два африканских государства находились в состоянии войны с 1998 года. Поводом для вспышки вооруженного конфликта стали действия полиции Эфиопии в отношении крестьян небольшого поселка в провинции Тыграй, которую Эритрея считала своей. В 1998 году эритрейские войска вторглись на территорию Эфиопии, оккупировав большую часть пограничной местности Бадме, использовав тяжелое вооружение, танки, самолеты и артиллерию. Власти Эритреи заявили, что исторически, в соответствии с древними итальянскими картами, эти земли являются эритрейской территорией.

В 2000 году стороны заключили перемирие, которое не было реализовано до 2018 года. Велись активные боевые действия. В 2012 году Эфиопия бомбардировала 3 военные лагеря в Эритрее. В июне 2016 года военные действия возобновились, забрав много человеческих жизней. В ходе конфликта в целом погибли около 80 тысяч человек.

Напомним, что в 2018 году экс-президент Польши Лех Валенса, а потом и Верховная Рада Украины номинировала на Нобелевскую премию мира тогдашнего политзаключенного Олега Сенцова. С соответствующим предложением депутаты обратились к Норвежскому Нобелевскому комитету. Сенцов пробыл в российской тюрьме более 5 лет, голодал 145 дней и был освобожден из плена в сентябре 2019 года.

Кто получил Нобелевскую премию мира в 2018 году?

Врач из Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад. Нобелевский комитет присудил им награду за усилия в борьбе с сексуальным насилием в военное время.

За что присуждают Нобелевскую премию мира?Согласно воле Альфреда Нобеля, премия мира вручается тому, кто оказывает наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями, в отмену или сокращение существующих армий, за проведение или агитацию мирных съездов. Премиальный фонд Нобелевской премии в каждой из отраслей в 2019 году – 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).