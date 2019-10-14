Глобальная борьба с бедностью: за что исследователи получили Нобелевскую премию

В Стокгольме индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер завоевали Нобелевскую премию по экономике.

Группа исследователей, изучавшая экспериментальный подход к преодолению бедности в мире, 14 октября получила Нобелевскую премию.

Читайте також: Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів

Они предложили новый подход к проблеме глобальной бедности в мире, который в конечном итоге должен полностью преодолеть эту проблему. Исследование Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также посодействовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) 14 октября 2019 г.

К слову, в 2018 году Нобелевскую премию по экономике разделили Уильям Нордхаус за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ и Пол Ромер за интеграцию в этой сфере технологических инноваций.

В общем премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Она закрывает "нобелевскую неделю", в течение которой объявляют имена лауреатов в различных областях. Размер Нобелевской премии в каждой номинации составляет 9 миллионов шведских крон, а это более 2,5 миллиона гривен.

Нынешними лауреатами Нобелевской премии являются:

• Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2019 за исследования в адаптации клеток к недостатку кислорода получили Уильям Келин, Питер Ретклиф и Грег Семенза.

• Нобелевскую премию по физике за работы в области астрономии и астрофизики завоевали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Кело.

• Нобелевскую премию по химии за за разработку литий-ионных аккумуляторов получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Виттингем и Акира Йошино.

• Нобелевская премия мира за усилия по достижению мира и международного сотрудничества досталась Абию Ахмеду Али.