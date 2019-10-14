15:16
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Глобальная борьба с бедностью: за что исследователи получили Нобелевскую премию

      47 Читати новину українською
      Лауреаты Нобелевской премии по экономике
      Лауреаты Нобелевской премии по экономике / 24 канал

      В Стокгольме индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер завоевали Нобелевскую премию по экономике.

      Группа исследователей, изучавшая экспериментальный подход к преодолению бедности в мире, 14 октября получила Нобелевскую премию.

      Читайте також: Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів

      Они предложили новый подход к проблеме глобальной бедности в мире, который в конечном итоге должен полностью преодолеть эту проблему. Исследование Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также посодействовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.

      К слову, в 2018 году Нобелевскую премию по экономике разделили Уильям Нордхаус за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ и Пол Ромер за интеграцию в этой сфере технологических инноваций.

      В общем премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Она закрывает "нобелевскую неделю", в течение которой объявляют имена лауреатов в различных областях. Размер Нобелевской премии в каждой номинации составляет 9 миллионов шведских крон, а это более 2,5 миллиона гривен.

      Нынешними лауреатами Нобелевской премии являются:

      • Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2019 за исследования в адаптации клеток к недостатку кислорода получили Уильям Келин, Питер Ретклиф и Грег Семенза.

      • Нобелевскую премию по физике за работы в области астрономии и астрофизики завоевали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Кело.

      • Нобелевскую премию по химии за за разработку литий-ионных аккумуляторов получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Виттингем и Акира Йошино.

      • Нобелевская премия мира за усилия по достижению мира и международного сотрудничества досталась Абию Ахмеду Али.

       

      blog_ava
      Покров Пресвятой Богородицы: дата празднования, обычаи и традиции
      сегодня
      1999
      Автор: Алена Захарова
      Теги: исследования Деньги Нобелевская премия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      сегодня , 12:03 Вышиванка для Зеленского: почему протестующие хотят перевоспитать президента, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3226
      14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      сегодня , 11:01 14 октября: почему День защитника слишком раздражает весь "русский мир"
      Євгенія Мазур 2
      Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      сегодня , 08:40 Супрун: імунітет не можна посилити пігулкою
      Блог Соцмережі 1112
      Войско Украины. История могла быть другой
      сегодня , 08:02 Войско Украины. История могла быть другой
      Вероніка Климська 1755
      Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      сегодня , 07:47 Почему Украина идет на уступки и можно ли отказаться от минских договоренностей: мнение эксперта
      Ірина Поліщук 686
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук