Глобальная борьба с бедностью: за что исследователи получили Нобелевскую премию
В Стокгольме индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер завоевали Нобелевскую премию по экономике.
Группа исследователей, изучавшая экспериментальный подход к преодолению бедности в мире, 14 октября получила Нобелевскую премию.
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Они предложили новый подход к проблеме глобальной бедности в мире, который в конечном итоге должен полностью преодолеть эту проблему. Исследование Банерджи, Креймера и Дюфло, в частности, позволили улучшить программы образования для более чем 5 млн детей в Индии, а также посодействовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.
К слову, в 2018 году Нобелевскую премию по экономике разделили Уильям Нордхаус за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ и Пол Ромер за интеграцию в этой сфере технологических инноваций.
В общем премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Она закрывает "нобелевскую неделю", в течение которой объявляют имена лауреатов в различных областях. Размер Нобелевской премии в каждой номинации составляет 9 миллионов шведских крон, а это более 2,5 миллиона гривен.
Нынешними лауреатами Нобелевской премии являются:
• Нобелевскую премию по медицине и физиологии 2019 за исследования в адаптации клеток к недостатку кислорода получили Уильям Келин, Питер Ретклиф и Грег Семенза.
• Нобелевскую премию по физике за работы в области астрономии и астрофизики завоевали Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Кело.
• Нобелевскую премию по химии за за разработку литий-ионных аккумуляторов получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Виттингем и Акира Йошино.
• Нобелевская премия мира за усилия по достижению мира и международного сотрудничества досталась Абию Ахмеду Али.