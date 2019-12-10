Церемония вручения Нобелевской премии-2019: онлайн-трансляция

В шведском Стокгольме и норвежском Осло состоятся церемонии вручения Нобелевских премий, а также праздничный банкет для лауреатов и гостей. Мероприятия проходят в день памяти Альфреда Нобеля, который умер 10 декабря 1896 года. Первой будут вручать Нобелевскую премию мира.

10 декабря 14 нобелевских лауреатов должны получить почетные дипломы и золотые медали в Стокгольмской филармонии из рук короля Швеции Карла ХVI Густава. Премию мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, вручает глава Норвежского Нобелевского комитета в Осло. Церемония пройдет в ратуше, на ней будут присутствовать члены норвежского правительства и королевской семьи.

Нобелевская премия мира

В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Присудили ему эту награду за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также назначена для признания всех заинтересованных сторон, которые работают за мир и примирение в Эфиопии и в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

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Церемония вручения Нобелевской премии-2019: смотрите видео