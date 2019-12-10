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      Победители Нобелевской премии-2019: список

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      Кто получил Нобелевскую премию в 2019 году / Fair Planet

      10 декабря в шведском Стокгольме и норвежском Осло вручают Нобелевские премии за 2019 год. Мероприятия проходят в день памяти Альфреда Нобеля – он умер 10 декабря. Получить самую престижную научную награду должны 14 лауреатов в области физики, медицины, экономики, химии, литературы и мира. Предлагаем Вам вспомнить все их имена.

      Нобелевская премия мира

      В 2019 году Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Присудили ему эту награду за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премию также назначили для признания всех заинтересованных сторон, которые работают за мир и примирение в Эфиопии и в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

       Обратите внимание! Церемония вручения Нобелевской премии-2019: онлайн-трансляция

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, мир, Ефіопія, Абій Ахмед Алі
      Абий Ахмед Али

      Нобелевская премия по литературе

      Нобелевскую премию по литературе за 2019 год присудили австрийскому писателю Петеру Гандке "за влиятельное произведение, которое с языковой изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта".

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, література, Австрія, Петер Гандке
      Петер Гандке

      Нобелевская премия по химии

      Нобелевскую премию по химии получили Джон Б. Гуденаф, М. Стэнли Виттингем и Акира Йошино. Ученым ее присудили за разработку литий-ионных аккумуляторов. Последние произвели революцию в нашей жизни и сейчас используются во всем: от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей. Своей работой нобелевские победители заложили основу беспроводному, ископаемому топливу.

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, Хімія, Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино
      Акира Йошино, , М. Стенли Виттингем, Джон Б. Гуденаф

      Нобелевская премия по физике

      Нобелевскую премию по физике присудили сразу трем людям – ученому Джеймсу Пиблзу и астронавтам Мишелю Майору и Дидье Кело. Они получили награду за работы в области астрономии и астрофизики.

      Джеймса Пиблза отметили "за теоретические открытия в физической космологии", а Мишеля Майора и Дидье Келоза – "за обнаружение экзопланеты, которая вращалась вокруг звезды солнечного типа". Последние открыли первые известные экзопланеты – в 1992 году рядом с нейтронной звездой, в 1995 – рядом с обычной звездой. За четверть века число открытых экзопланет перевалило за четыре тысячи.

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, Фізика, Джон Б. Гуденаф, М. Стенлі Віттінгем та Акіра Йошино
      Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидьє Кело

      Нобелевская премия по медицине

      Нобелевскую премию по медицине получили Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грег Семенза. Ученые получили награду за исследования в адаптации клеток к недостатку кислорода. Ученые установили, что клетки животных претерпевают фундаментальные изменения на генетическом уровне, когда вокруг них изменяется уровень кислорода. Происходит перестройка клеточного метаболизма и воздействует на ткани и даже реакции всего организма, такие как увеличение частоты сердечных сокращений и дыхания.

       Советуем ознакомиться! Нобелевская премия как извинения за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов

      Нобелівська премія-2019, Ноебль, приз, Медицина, Вільям Келін, Пітер Реткліф і Грег Семенза
      Уильям Келин, Питер Рэтклиф, Грег Семенза

      Нобелевская премия по экономике

      Нобелевскую премию по экономике получили индийско-американский исследователь Абхиджит Банерджи, француженка Эстер Дюфло и американец Майкл Кремер. Исследователям присудили награду "за экспериментальный подход к преодолению бедности в мире". Они, в частности, предложили новый подход к проблеме глобальной бедности в мире, который в итоге должен полностью преодолеть эту проблему. В то же время исследования ученых позволили улучшить программы образования для более чем 5 миллионов детей в Индии, а также поспособствовали предоставлению субсидий на профилактическую медицинскую помощь во многих странах.

      Нобелывська премія-2019, Ноебль, приз, Економіка, Майкл Кремер, Абхіджіт Банерджі
      Майкл Кремер, Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Швеция Наука Нобелевская премия
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