Українець, який "пересадив" президентів США на гелікоптери

Ігор Сікорський – відомий авіаконструктор українського походження. За життя йому вдалося втілити у реальність мрію Леонардо да Вінчі – створити літальний апарат, який підіймається у небо під дією потужного гвинта та без будь-якого розгону. Про успішну кар'єру киянина – читайте далі.

Дух Різдва в американському Білому домі традиційно поселяється ще наприкінці листопада.

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Президентська резиденція виблискує вогнями гірлянд та тішить око ялинковими прикрасами, які ретельно добирає перша леді.

Внесок у святковий декор робить також Асоціація історії Білого дому, яка обирає оздоблення ялинки на честь керівників США. У 2019 році офіційною різдвяною ялинковою прикрасою резиденції американського президента стала модель транспортного військового гелікоптера Н-34.



Ялинкові прикраси у Білому домі

Іграшка вшановує пам'ять Дуайта Ейзенхауера, який першим із президентів США почав використовувати гвинтокрили як транспорт для перших осіб держави. Розробником президентського вертольота був легендарний конструктор українського походження Ігор Сікорський.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D — White House History (@WhiteHouseHstry) 20 лютого 2019 р.

Зв'язок Сікорського з Україною

Сікорський народився 6 червня 1889 року у Києві. Його старший брат Сергій навчався в Морському кадетському корпусі у Санкт-Петербурзі.Тож після випуску з гімназії батьки вирішили віддати туди й молодшого сина.

Проте військова кар'єра його не надто цікавила. Тому Ігор продовжив навчання вже у Київському політехнічному інституті. Саме там і намагався сконструювати свій перший гвинтокрил.



Ігор Сікорський

19-річний конструктор днями працював в авіагаражі КПІ, однак підняти в повітря апарат так і не зміг – на той час ще не існувало легких двигунів великої потужності.

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Еміграція до США

У 1918 році Сікорський емігрував до Франції, а через рік – у США, де заснував власну авіаційну фірму і швидко завоював визнання своїми біпланами та революційними літаками-амфібіями. Згодом повернувся до створення гвинтокрила: ідею йому навіяли малюнки Леонардо да Вінчі.



Перший вертоліт Сікорського

14 вересня 1939 року мрія конструктора здійснилася – Сікорський на очах журналістів та фотографів особисто випробував свій перший експериментальний вертоліт VS-300. Ця модель стала прототипом усіх майбутніх гвинтокрилів Сікорського.

Політ президента Ейзенхауера

Улітку 1957 року розробку українця високо оцінив президент США Дуайт Ейзенхауер. Глава Білого дому перебував у відпустці у штаті Род-Айленд, коли отримав звістку про те, що має терміново повернутися до столиці. Помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти.

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Гелікоптер Сікорського доправив Ейзенхауера до повітряної станції ВМС США, де на нього вже чекав президентський літак, готовий летіти до Вашингтона. Подорож до авіабази машиною тривала би приблизно дві годин, човном – 40 хвилин. Вертоліт же подолав шлях усього за сім хвилин.



34-й американський президент Дуайт Ейзенхауер

Суттєвою перевагою гвинтових машин були компактні габарити. Ідеальним місцем, куди могли приземлятися вертольоти, стала південна галявина біля Білого дому.

Ейзенхауер використовував гелікоптери Сікорського для подорожей Штатами і закордонних перельотів, возив зі собою дипломатичні делегації. У 1959 році президент США написав особистого листа конструктору з подякою за винахід.



Лист американського президента Сікорському

"В останні роки почав користуватись гелікоптерами. Для моїх цілей вони безцінні. Мене також постійно вражають історії місій порятунку, коли їхні унікальні можливості дозволили врятувати життя, які інакше були б втрачені", – зазначив Ейзенхауер.

Довідка. Компанія Сікорського підрахувала, що з 1944 року й до початку 2000-х їхні гелікоптери допомогли врятувати понад два мільйони осіб.

Нове покоління гелікоптерів

Президенти США й досі літають на вертольотах українця. Корпорація Lockheed Martin, яка володіє активами колишньої фірми Ігоря Сікорського, працює над новим поколінням президентських гелікоптерів.



Такими гелікоптерами літають президенти США

Модифіковані моделі мають поповнити авіапарк Білого дому до 2023 року.