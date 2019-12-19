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      Українка розписала горнята Starbucks Петриківським розписом: вражаючі роботи художниці

      Зроблено в Україні 89

      Українка Анна Буччіареллі нещодавно розробила дизайн різдвяної монети для Королівського монетного двору Канади. А раніше працювала з такими відомими брендами як Starbucks та Jaguar. Що відомо про талановиту киянку та її роботи – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Анна Буччіареллі, у дівоцтві Шинлова, є уродженкою Києва. Наприкінці 90-х разом з родиною вона емігрувала до Канади. На новій батьківщині вивчилася на дизайнера-графіка. 

      Цікаво! Як онука українських емігрантів стала однією з найвпливовіших жінок Канади

      Згодом отримала диплом у галузі бізнес-управління, працює менеджером проєктів у великій дитячій лікарні в Торонто. Увесь вільний час присвячує малюванню.

      Мотиви більшості робіт художниці перегукуються з Петриківським розписом – унікальним стилем українського живопису, який входить до списку світової нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Техніка "петриківки", яку Анна опанувала ще в дитинстві, стала її візитівкою у Північній Америці.


      "Петриківка" у виконанні Буччіареллі

      Українка має власний ютуб-канал, де навчає секретів малювання акварельними фарбами. Художникам-початківцям радить віднайти свій особливий стиль і удосконалювати його.

      Як малювати різдвяні візерунки – поради від Буччіареллі: дивіться відео

      А також на повну використовувати соцмережі для популяризації своїх робіт та пошуку клієнтів. Охопити мільйони людей миттєво, за словами Анни – це розкіш, якої не мали попередні покоління.

      Улітку 2016 року Буччіареллі взяла участь у проєкті міського стріт-арту. У підсумку її робота – яскравий птах з українськими мотивами – прикрасила будівлю на одному з перехресть Торонто. А наприкінці того ж року Анні пощастило співпрацювати із всесвітньо відомою компанією Starbucks.

      Коли американська мережа кав'ярень оголосила конкурс на новорічний дизайн горнят для кави, понад тисяча людей зі всього світу опублікували свої пропозиції у соцмережах.

      Українка також поділилася своїм баченням, і стала однією із 13 фіналістів конкурсу. Кавомани у 75 країнах мали змогу насолоджуватися теплим напоєм із горнят зі святковим дизайном Анни, який також не обійшовся без елементів "петриківки".

      Окрім того, дизайнерка працювала над однією із зимових рекламних кампаній британського автовиробника Jaguar

      Ілюстрації Буччіареллі для рекламної кампанії Jaguar: дивіться фото


      Королівський монетний двір 

      Королівський монетний двір Канади вже кілька років є постійним клієнтом Анни. Окрім різдвяних монет, її дизайни прикрашають колекційні срібні долари до Дня святого Валентина та Дня матері.

      Як виглядає одна з монет Буччіареллі: дивіться відео

      Монетний двір у канадській столиці вже понад сто років тішить колекціонерів рідкісними ювілейними виробами. Новинкою до Різдва у 2019 році стала особлива срібна монета номіналом у 50 канадських доларів.

      Один її бік прикрашає позолочений профіль королеви Єлизавети ІІ, а інший став п'єдесталом для тривимірної різдвяної ялинки. Родзинка монети – срібний потяг, який під час нахилу рухається колією.


      Зворотний бік різдвяної монети у 2019 році, дизайн Анни Буччіареллі

      Монетний двір випустив тисячу таких "іграшок" для дорослих, їх розкупили миттєво. Авторкою дизайну для реверсу монети стала українська художниця-ілюстраторка Анна Буччіареллі.

      Який вигляд мала головна ялинка України в різні роки незалежності
      сьогодні
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      Автор: Марченко Олена
      Теги: LifeStyle Новини України Новини культури Канада Зроблено в Україні
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