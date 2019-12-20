Украинка расписала кружки Starbucks Петриковской росписью: потрясающие работы художницы

Украинка Анна Буччиарелли недавно разработала дизайн рождественской монеты для Королевского монетного двора Канады. А раньше работала с такими известными брендами как Starbucks и Jaguar. Что известно о талантливой киевлянке и ее работе – читайте в материале 24 канала.

Что известно о художнице

Анна Буччиарелли, в девичестве Шинлова, является уроженкой Киева. В конце 90-х вместе с семьей она эмигрировала в Канаду. На новой родине выучилась на дизайнера-графика.

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Впоследствии получила диплом в области бизнес-управления, работает менеджером проектов в крупной детской больнице в Торонто. Все свободное время посвящает рисованию.

Мотивы большинства работ художницы перекликаются с Петриковской росписью – уникальным стилем украинской живописи, который входит в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО. Техника "петриковки", которую Анна освоила еще в детстве, стала ее визитной карточкой в Северной Америке.



"Петриковка" в исполнении Буччиарелли

Украинка имеет собственный ютуб-канал, где обучает секретам рисования акварельными красками. Начинающим художникам советует найти свой особый стиль и совершенствовать его.

Как рисовать Рождественские узоры – советы от Буччиарелли: смотрите видео

А также на полную использовать соцсети для популяризации своих работ и поиска клиентов. Охватить миллионы людей мгновенно, по словам Анны, – это роскошь, которой не обладали предыдущие поколения.

Новогодний дизайн для Starbucks

Летом 2016 года Буччиарелли приняла участие в проекте городского стрит-арта. В итоге ее работа – яркая птица с украинскими мотивами – украсила здание на одном из перекрестков Торонто. А в конце того же года Анне повезло сотрудничать с всемирно известной компанией Starbucks.

Когда американская сеть кофеен объявила конкурс на новогодний дизайн чашек для кофе, более тысячи людей со всего мира опубликовали свои предложения в соцсетях.

Украинка также поделилась своим видением и стала одной из 13 финалистов конкурса. Кофеманы в 75 странах имели возможность наслаждаться теплым напитком из чашек с праздничным дизайном Анны, который также не обошелся без элементов "петриковки".

Рекламная кампания для Jaguar

Кроме того, дизайнер работала над одной из зимних рекламных кампаний британского автопроизводителя Jaguar

Иллюстрации Буччиарелли для рекламной кампании Jaguar: смотрите фото



Королевский монетный двор

Королевский монетный двор Канады уже несколько лет является постоянным клиентом Анны. Кроме рождественских монет, ее дизайны украшают коллекционные серебряные доллары ко Дню святого Валентина и Дню матери.

Как выглядит одна из монет Буччиарелли: смотрите видео

Монетный двор в канадской столице уже более ста лет радует коллекционеров редкими юбилейными изделиями. Новинкой Рождества в 2019 году стала особая серебряная монета номиналом в 50 канадских долларов.

Одну ее сторону украшает позолоченный профиль королевы Елизаветы II, а другой стал пьедесталом для трехмерной рождественской елки. Изюминка монеты – серебряный поезд, который во время наклона движется поколее.



Обратная сторона рождественской монеты в 2019 году, дизайн Анны Буччиарелли

Монетный двор выпустил тысячу таких "игрушек" для взрослых, их раскупили мгновенно. Автором дизайна для реверса монеты стала украинская художница-иллюстратор Анна Буччиарелли.