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      Украинка расписала кружки Starbucks Петриковской росписью: потрясающие работы художницы

      Сделано в Украине 71 Читати новину українською

      Украинка Анна Буччиарелли недавно разработала дизайн рождественской монеты для Королевского монетного двора Канады. А раньше работала с такими известными брендами как Starbucks и Jaguar. Что известно о талантливой киевлянке и ее работе – читайте в материале 24 канала.

      Анна Буччиарелли, в девичестве Шинлова, является уроженкой Киева. В конце 90-х вместе с семьей она эмигрировала в Канаду. На новой родине выучилась на дизайнера-графика.

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      Впоследствии получила диплом в области бизнес-управления, работает менеджером проектов в крупной детской больнице в Торонто. Все свободное время посвящает рисованию.

      Мотивы большинства работ художницы перекликаются с Петриковской росписью – уникальным стилем украинской живописи, который входит в список мирового нематериального наследия ЮНЕСКО. Техника "петриковки", которую Анна освоила еще в детстве, стала ее визитной карточкой в Северной Америке.


      "Петриковка" в исполнении Буччиарелли

      Украинка имеет собственный ютуб-канал, где обучает секретам рисования акварельными красками. Начинающим художникам советует найти свой особый стиль и совершенствовать его.

      Как рисовать Рождественские узоры – советы от Буччиарелли: смотрите видео

      А также на полную использовать соцсети для популяризации своих работ и поиска клиентов. Охватить миллионы людей мгновенно, по словам Анны, – это роскошь, которой не обладали предыдущие поколения.

      Летом 2016 года Буччиарелли приняла участие в проекте городского стрит-арта. В итоге ее работа – яркая птица с украинскими мотивами – украсила здание на одном из перекрестков Торонто. А в конце того же года Анне повезло сотрудничать с всемирно известной компанией Starbucks.

      Когда американская сеть кофеен объявила конкурс на новогодний дизайн чашек для кофе, более тысячи людей со всего мира опубликовали свои предложения в соцсетях.

      Украинка также поделилась своим видением и стала одной из 13 финалистов конкурса. Кофеманы в 75 странах имели возможность наслаждаться теплым напитком из чашек с праздничным дизайном Анны, который также не обошелся без элементов "петриковки".

      Кроме того, дизайнер работала над одной из зимних рекламных кампаний британского автопроизводителя Jaguar

      Иллюстрации Буччиарелли для рекламной кампании Jaguar: смотрите фото


      Королевский монетный двор 

      Королевский монетный двор Канады уже несколько лет является постоянным клиентом Анны. Кроме рождественских монет, ее дизайны украшают коллекционные серебряные доллары ко Дню святого Валентина и Дню матери.

      Как выглядит одна из монет Буччиарелли: смотрите видео

      Монетный двор в канадской столице уже более ста лет радует коллекционеров редкими юбилейными изделиями. Новинкой Рождества в 2019 году стала особая серебряная монета номиналом в 50 канадских долларов.

      Одну ее сторону украшает позолоченный профиль королевы Елизаветы II, а другой стал пьедесталом для трехмерной рождественской елки. Изюминка монеты – серебряный поезд, который во время наклона движется поколее.


      Обратная сторона рождественской монеты в 2019 году, дизайн Анны Буччиарелли

      Монетный двор выпустил тысячу таких "игрушек" для взрослых, их раскупили мгновенно. Автором дизайна для реверса монеты стала украинская художница-иллюстратор Анна Буччиарелли.

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости культуры Канада Сделано в Украине
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