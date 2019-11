Как внучка украинских эмигрантов стала одной из самых влиятельных женщин Канады

Христя Фриланд – одна из самых влиятельных женщин в канадской политике. При этом имеет нетипичное для Канады имя – Христя, носит вышиванки и свободно владеет украинским. Она – внучка украинских эмигрантов, которая гордится своим происхождением.

Как семья Фриланд оказалась в Канаде

Дедушка и бабушка Христи – Михаил и Александра Хомяк – покинули Западную Украину в 1939 году, когда после договоренности с нацистами эта территория должна была перейти к Советскому Союзу. В Канаде работали на своей ферме в провинции Альберта.

Интересно! Изобретатель с украинскими корнями, который стал легендой любительской авиации

Одна из дочерей супругов, Галина Хомяк, вышла замуж за канадца Дональда Фриланда. Переняв от родителей любовь к далекой родине, женщина передавала ее своим детям – Христе и Наталье.



Христя и Наталья Фриланд

Как сложилась карьера Фриланд как журналистки

Фриланд получила образование в престижных учебных заведениях – Оксфорде и Гарварде: изучала русскую историю и литературу и славистику. Эти знания пригодились в журналистской работе.

Христя была корреспондентом в Восточной Европе, писала для ведущих мировых изданий – Financial Times, The Washington Post, The Economist.



Фриланд при задержании диссидента Степана Хмары, Украина, 1991

Впоследствии занимала руководящие должности в Financial Times и Thomson Reuters. Проработав в течение определенного времени в Москве, Христя написала ряд статей о зарождении путинской диктатуры и российских олигархов.

Впоследствии эти наработки стали частью книги о классе сверхбогатых людей в мире. Книга Фриланд "Плутократы: расцвет глобальных супербогачей и упадок всех остальных" стала бестселлером The New York Times.



Обложки книги Фриланд и ее украинского перевода

Знакомство с Трюдо и первые шаги в политике

В то время Джастин Трюдо – харизматичный канадский политик – пришел к Христе за автографом. Тогда и предложил стать членом его команды. Сначала женщина отказалась. Ведь трое детей – Наталья, Галина и Иван – требовали внимания.



Семья Христи Фриланд

Однако в 2013 году Христя все же присоединилась к Либеральной партии Трюдо и уже через два года стала министром международной торговли. Именно в период пребывания Фриланд на этом посту Канада и Украина подписали соглашение о зоне свободной торговли.



Христя Фриланд и Джастин Трюдо

Публичная поддержка Украины

Впоследствии возглавила Министерство иностранных дел. Неоднократно бывала на исторической родине с визитами и четко очерчивала позицию Канады в российско-украинском вопросе.

Канада никогда не поддержит российское вмешательство и аннексию Крыма, потому что это – вопиющее нарушение международного права,

– отметила Фриланд.

Фриланд часто публично поддерживает Украину. Ранее она на русском языке обратилась к председателю МИД России Сергею Лаврову и в лицо раскритиковала агрессивные действия РФ в районе Азовского моря. Тогда Кремль обстрелял корабли ВМС и захватил в плен 24 украинских моряков. Впоследствии министр на украинском языке выступила на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане. Там она требовала от России вернуть в Украину пленных моряков и осудила действия РФ на Азове.

В ноябре 2019 года премьер-министр Джастин Трюдо представил новый состав правительства. Фриланд не только осталась в его команде, но и получила повышение – стала заместителем премьер-министра. Эту должность Христя будет сочетать с обязанностями министра межправительственных дел.