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      Изобретатель с украинскими корнями, который стал легендой любительской авиации

      Сделано в Украине 9 Читати новину українською

      AirVenture Oshkosh – крупнейший в мире слет энтузиастов-авиаторов. Мероприятие проходит ежегодно в конце июля в городе Ошкош в американском штате Висконсин. И собирает более 10-ти тысяч самолетов и более полумиллиона человек. Авиашоу более полувека назад основал американец украинского происхождения Пол Побережный

      Начало карьеры

      Пол родился в 1921 году в бедной семье иммигранта из Украины Петра Побережного и американки Джетти Дауди. Парень с детства был очарован полетами. Был вне себе от радости, когда школьный учитель подарил ему поврежденный планер. Пол самостоятельно отремонтировал аппарат и в 15 лет впервые увидел землю с высоты.

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      Беззаботную юность Побережного в один миг разрушили новости о нападении японцев на Перл-Харбор. Он вступил в армию, где делал то, что умел лучше всего – летал сам и учил летать других. Пол прошел Вторую мировую, а затем – Корейскую войну, от рядового пилота-инструктора дослужился до командирских должностей.

      побережний
      Пол Побережный

      Конструирование самолетов

      После войны в Корее продолжил службу в Воздушном национальной гвардии Висконсина. Появилось и время на хобби – конструирование легких самолетов. В 50-х годах стремительно росли коммерческие воздушные перевозки, и занятие Пола у многих вызвало недоумение. Он мог бы придумать модель самолета и попытаться продать ее для массового производства.

      Первый самолет американца с украинскими корнями появился в 1938 году и получил название "Маленький Пуп-Дек". Навыки пилота он получил в Летном клубе Милуоки, а в 17 уже получил лицензию и стал совладельцем легкого биплана производства компании American Eagle Aircraft Corporation.

      побережнийПервый самолет Пол построил в 1938 году

      Однако Побережному интереснее было самому собирать самолеты, а затем испытывать их в полете. Своим конструкторским талантом Пол делился с другими – публиковал статьи о том, как приобрести составляющие самолетов, собрать их в домашних условиях, давал советы по мерам безопасности.

      Основание Ассоциации экспериментальных летательных средств

      В 1953 году Пол вместе с группой таких же влюбленных в небо энтузиастов основал Ассоциацию экспериментальных летательных средств. Конструкторы-любители собирались в подвале дома Пола, разрабатывали проекты и делились опытом строительства самолетов. В том же году был организован первый авиаслет, который собрал два десятка самодельных аппаратов.

      Неожиданно для самого Пола, ассоциация набирала все большую популярность. С годами обычный клуб по интересам разросся до гигантской организации, которая сейчас насчитывает более 200 тысяч фанатов авиации во всем мире.

      Организация ежегодно проводит масштабные авиашоу энтузиастов-авиаторов, в которых принимают участие известные авиапроизводители, военно-воздушные силы США и NASA.

      Личная жизнь

      Со своей женой Пол познакомился еще в школьные годы. Они поженились в 1944 году и родили двух детей – сына Тома и дочь Бонне.

      Любовь к полетам Пол передал своему сыну Томасу. В 1972 году Побережный-младший в составе Национальной команды США стал чемпионом мира по аэробатике – демонстрации фигур высшего пилотажа зрителям. Впоследствии возглавил Ассоциацию экспериментальных летательных средств и после смерти отца продолжает его дело.

      побережний
      Одри и Пол Побережные

      Отец и сын Побережные стали легендами в мире любительской авиации. Их имена внесли в Национальный зал славы авиации США – рядом с такими фигурами как Уильям Боинг и Игорь Сикорский.

      том пол побережний
      Пол и Том Побережные

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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины авиация Новости США Сделано в Украине
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