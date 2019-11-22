Винахідник з українським корінням, який став легендою аматорської авіації

AirVenture Oshkosh – найбільший у світі зліт ентузіастів-авіаторів. Захід відбувається щороку наприкінці липня у місті Ошкош в американському штаті Вісконсин. І збирає більше 10-ти тисяч літаків та понад півмільйона людей. Авіашоу понад півстоліття тому заснував американець українського походження Пол Побережний

Початок кар'єри

Пол народився у 1921 році у бідній родині іммігранта з України Петра Побережного та американки Джетті Дауді. Хлопець з дитинства був зачарований польотами. Не тямив себе від радості, коли шкільний вчитель подарував йому пошкоджений планер. Пол самостійно відремонтував апарат і у 15 років вперше побачив землю з висоти.

До слова: Український льотчик викликав фурор на світовому авіашоу: вражаюче відео

Безтурботну юність Побережного в одну мить зруйнували новини про напад японців на Перл-Харбор. Він вступив до армії, де робив те, що умів найкраще – літав сам і вчив літати інших. Пол пройшов Другу світову, а потім – Корейську війну, від рядового пілота-інструктора дослужився до командирських посад.



Пол Побережний

Конструювання літаків

Після війни у Кореї продовжив службу у Повітряній національній гвардії Вісконсина. З'явився і час на хобі – конструювання легких літаків. У 50-х роках стрімко зростали комерційні повітряні перевезення, і заняття Пола у багатьох викликало здивування. Він міг би придумати модель літака і спробувати продати її для масового виробництва.

Перший літак американця з українським корінням з'явився у 1938 році та отримав назву "Маленький Пуп-Дек". Навички пілота він здобував у Льотному клубі Мілуокі, а у 17 вже отримав ліцензію та співвласником легкого біплана виробництва компанії American Eagle Aircraft Corporation.



Перший літак Пол створив у 1938 році

Натомість Побережному цікавіше було самому збирати літаки, а потім випробовувати їх у польоті. Своїм конструкторським талантом Пол ділився з іншими – публікував статті про те, як придбати складові літаків, зібрати їх у домашніх умовах, давав поради щодо заходів безпеки.

Заснування Асоціації експериментальних літальних засобів

У 1953 році Пол разом з групою таких же закоханих у небо ентузіастів заснував Асоціацію експериментальних літальних засобів. Конструктори-аматори збиралися у підвалі будинку Пола, розробляли проєкти та ділилися досвідом будівництва літаків. Того ж року організували перший авіазліт, який зібрав два десятки саморобних апаратів.

Несподівано для самого Пола, асоціація набирала все більшої популярності. З роками звичайний клуб за інтересами розрісся до гігантської організації, яка зараз налічує понад 200 тисяч фанатів авіації в усьому світі.

Організація щороку проводить масштабні авіашоу ентузіастів-авіаторів, в яких беруть участь відомі авіавиробники, військово-повітряні сили США та NASA.

Особисте життя

Зі своєю дружиною Пол познайомився ще у шкільні роки. Вони поралися у 1944 році та народили двох дітей – сина Тома та доньку Бонні.

Любов до польотів Пол передав своєму сину Томасу. У 1972 році Побережний-молодший у складі Національної команди США став чемпіоном світу з аеробатики – демонстрації фігур вищого пілотажу глядачам. Згодом очолив Асоціацію експериментальних літальних засобів і після смерті батька продовжує його справу.



Одрі та Пол Побережні

Батько та син Побережні стали легендами у світі аматорської авіації. Їхні імена внесли до Національного залу слави авіації США – поруч з такими постатями як Вільям Боїнг та Ігор Сікорський.



Пол та Том Побережні