Украинец, который "пересадил" президентов США на вертолеты

Игорь Сикорский – известный авиаконструктор украинского происхождения. При жизни ему удалось воплотить в реальность мечту Леонардо да Винчи – создать летательный аппарат, который поднимается в небо под действием мощного винта и без всякого разгона. Об успешной карьере киевлянина – читайте дальше.

Дух Рождества в американском Белом доме традиционно поселяется еще в конце ноября.

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Президентская резиденция сверкает огнями гирлянд и радует глаз елочными украшениями, которые тщательно подбирает первая леди.

Вклад в праздничный декор делает также Ассоциация истории Белого дома, которая выбирает оформление елки в честь руководителей США. В 2019 году официальным рождественским елочным украшением резиденции американского президента стала модель транспортного военного вертолета Н-34.



Елочные украшения в Белом доме

Игрушка чтит память Дуайта Эйзенхауэра, который первым из президентов США начал использовать вертолеты как транспорт для первых лиц государства. Разработчиком президентского вертолета был легендарный конструктор украинского происхождения Игорь Сикорский.

President Dwight D. Eisenhower served two terms as president, from 1953 to 1961. Throughout 2019, we will be remembering his presidency with stories, events, and the Official White House Christmas Ornament. Learn more here: https://t.co/yV1MsuCIXk pic.twitter.com/WGh0TgFe7D — White House History (@WhiteHouseHstry) 20 лютого 2019 р.

Связь Сикорского с Украиной

Сикорский родился 6 июня 1889 года в Киеве. Его старший брат Сергей учился в Морском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. Потому после выпуска из школы родители решили отдать туда и младшего сына.

Однако военная карьера его не слишком интересовала. Поэтому Игорь продолжил обучение уже в Киевском политехническом институте. Именно там и пытался сконструировать свой первый вертолет.



Игорь Сикорский

19-летний конструктор днями работал в авиагараже КПИ, однако поднять в воздух аппарат так и не смог – в то время еще не существовало легких двигателей большой мощности.

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Эмиграция в США

В 1918 году Сикорский эмигрировал во Францию, а через год – в США, где основал собственную авиационную фирму и быстро завоевал признание своими бипланами и революционными самолетами-амфибиями. Впоследствии вернулся к созданию вертолета: идею ему навеяли рисунки Леонардо да Винчи.



Первый вертолет Сикорского

14 сентября 1939 года мечта конструктора осуществилась – Сикорский на глазах журналистов и фотографов лично испытал свой первый экспериментальный вертолет VS-300. Эта модель стала прототипом всех будущих вертолетов Сикорского.

Полет президента Эйзенхауэра

Летом 1957 года разработку украинца высоко оценил президент США Дуайт Эйзенхауэр. Глава Белого дома находился в отпуске штате Род-Айленд, когда получил известие о том, что должен немедленно вернуться в столицу. Помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты.

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Вертолет Сикорского доставил Эйзенхауэра к воздушной станции ВМС США, где его уже ждал президентский самолет, готовый лететь в Вашингтон. Путешествие к авиабазе на мешине продолжалось бы примерно 2часа, на лодке – 40 минут. Вертолет же преодолел путь всего за семь минут.



34-й американский президент Дуайт Эйзенхауэр

Существенным преимуществом винтовых машин были компактные габариты. Идеальным местом, куда могли приземляться вертолеты, стала южная поляна возле Белого дома.

Эйзенхауэр использовал вертолеты Сикорского для путешествий по Штатам и зарубежных перелетов, возил с собой дипломатические делегации. В 1959 году президент США написал личное письмо конструктору с благодарностью за изобретение.



Письмо американского президента Сикорскому

"В последние годы начал пользоваться вертолетами. Для моих целей они бесценны. Меня также постоянно поражают истории миссий спасения, когда их уникальные возможности позволили спасти жизни, которые иначе были бы потеряны", – отметил Эйзенхауэр.

Справка. Компания Сикорского подсчитала, что с 1944 года и до начала 2000-х их вертолеты помогли спасти более двух миллионов человек.

Новое поколение вертолетов

Президенты США и до сих пор летают на вертолетах украинца. Корпорация Lockheed Martin, которая владеет активами бывшей фирмы Игоря Сикорского, работает над новым поколением президентских вертолетов.



Такими вертолетами летают президенты США

Модифицированные модели должны пополнить авиапарк Белого дома до 2023 года.