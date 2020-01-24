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      Українець, який полегшив роботу фотографів в усьому світі

      Зроблено в Україні 290 Читать новость на русском

      Із розвитком цифрових технологій фотографія стала універсальним хобі на планеті. Однак процес редагування фотографій, наприклад, за допомогою Photoshop, потребує знання інструментів та може зайняти багато часу. Українець Олександр Цепко придумав, як полегшити життя фотографам та доручив обробку зображень штучному інтелекту.

      Що відомо про Олександра Цепка

      Олександр родом із Києва, понад десять років тому переїхав до США. У 2009 році разом із кількома однодумцями заснував стартап MacFun і працював над створенням додатків для айфона. Одна із найпопулярніших аплікацій – FX Photo Studio, яка покращує якість знімків за допомогою численних фільтрів. Загалом на рахунку MacFun – близько 60-ти додатків та численні нагороди від корпорації Apple.

      У попередній програмі: Письменниця з українським корінням, яка стала лауреаткою Нобелівської премії

      Кілька років тому Цепко зосередився на створенні фоторедакторів. І суттєво розширив список клієнтів, випускаючи продукцію і для користувачів операційної системи Windows. Стартап українця переріс у міжнародну компанію Skylum Software із офісами у США, Японії та Україні та штатом у понад півтори сотні людей.

      цепко
      Олександр Цепко

      Які переваги у додатках компанії Skylum Software

      "Навіть ваш кіт може робити чудові фото", – наголошується у промо-ролику редактора Photolemur.

      Найвідоміші програми компанії Skylum Software:

      1. Аurora HDR – потужний у світі редактор для створення HDR фотографій. Його визнали додатком року для MAC за версією Apple;
      2. Luminar – крута альтернатива Photoshop і Lightroom;
      3. Photolemur – краще для користувача рішення, щоб автоматично покращити зображення, яке ґрунтується на ML технологіях.

      Ці додатки дозволяють редагувати знімки в один клік. Користувачу достатньо завантажити фото, далі за роботу береться штучний інтелект. Розробники навчили нейромережі розпізнавати тип зображення, людей, будівлі та інші об'єкти та визначати час доби.

      фотограф цепко
      Інтерфейс програми Luminar

      Штучний інтелект швидко "розкладає" фото на окремі частини. Наприклад, на портреті виділяє очі, вуха, ніс та інші сегменти. Далі залучаються готові алгоритми, які удосконалюють кожен із виділених компонентів. Так усього за кілька секунд можна:

      • покращити стан шкіри;
      • замінити небо;
      • зробити кольори яскравішими, а деталі – чіткішими.

      лумінар цепко фоторедактор
      Фоторедактор "розкладає" фото на окремі частини

      Кожне зображення обробляється по-різному, – наголошують розробники. За необхідності дещо можна підправити у "ручному" режимі. Далі користувачу лишається тільки зберегти гарне фото.

      Дивіться відеоролик про додаток Luminar:

      Олександр Цепко наголошує, що фоторедактори на основі штучного інтелекту популярні як серед аматорів, так і серед професійних фотографів. Адже дозволяють зосередитися на творчому процесі.

      Українець радить не витрачати час на війну з конкурентами, а переймати у них досвід. І вчитися співіснувати на ринку, пропонуючи клієнтам те, чого немає в інших.

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      Автор: Марченко Олена
      Теги: Зроблено в Україні Новини США
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