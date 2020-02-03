Найшвидший у світі паровоз: фото та відео потужного Mallard 4468

Перші парові локомотиви з'явилися у світі ще на початку XIX століття. Паровоз став винаходом, який значно полегшив транспортування вантажу, що до того перевозили за допомогою коней. Це диво техніки зробило величезний внесок у розвиток економіки і загалом поклало початок створення залізничного транспорту.

У цьому людство завдячує британському інженеру Річардові Тревітіку, який ще у 1804 році запустив першу таку машину по рейках. Так Англія стала однією з країн, у якій активно розвивалася сфера будування залізничного транспорту.

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Після довгих років постійного вдосконалення британським інженерам вдалося створити найшвидший паровий локомотив, рекорд якого так і не вдалося побити жодному іншому паровозу світу – Mallard 4468.

Історія створення Mallard 4468

Найшвидший паровоз Mallard 4468 побудували в англійському місті Донкастер. Розробником майбутнього рекордсмена швидкості був видатний британський інженер сер Найджел Грейслі. У доробку конструктора був уже не один паровоз.



Найджел Грейслі

За весь час своєї роботи для лондонської та північно-східної залізниці він створив цілу серію швидкісних паровозів. Загалом в експлуатацію було введено 35 подібних локомотивів.

Mallard був створений у 1938 році – через три роки від початку виготовлення серії. Локомотив разом із вагонетками сягав 21 метра у довжину і важив більше ніж 168 тонн. Його пофарбували в символічні для королівства кольори: блакитний корпус із червоними колесами.



Найджел Грейслі біля паровозу Mallard 4468

Встановлення рекорду

Паровоз, який уже під час випробування демонстрував доволі велику швидкість – до 160 кілометрів за годину – вирішили в майбутньому використати для встановлення рекорду.

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Подібні змагання не були чимось новим для розвинених країн. Кожна змагалася за першість у створенні винаходів або ж у якості чи технічних характеристиках того чи того пристрою. Локомотиви, які швидко поширилися на теренах Європи, не стали винятком. Так, у 1936 році найбільшу швидкість паровоза вдалося розвинути німецьким інженерам. Їхній паровоз №002 розігнався до понад 200 кілометра за годину. Британці ж вважали своїм обов'язком перевершити німецький рекорд, адже саме Англія була батьківщиною парових локомотивів – ніхто інший не міг виготовляти ці машини краще, ніж самі винахідники.

Британці зважилися на швидкісний заїзд після п'яти місяців експлуатації паровоза. На той час Mallard уже був добре об'їжджений, але не зношений, тож ідеально підходив для встановлення рекорду.



​Паровоз Mallard 4468

3 липня 1938 року машиніст Джозеф Дадингтон та кочегар Томас Браян розпочали історичний заїзд на схилі Стоук-Банк. Локомотив тягнув позаду ще шість пасажирських та один динамометричний вагони. Цього дня мрія британських інженерів здійснилася. Mallard усе-таки зумів перевершити свого німецького конкурента. І хоча різниця швидкості була невеликою, саме британський локомотив увійшов в історію, як найшвидший паровоз у світі. Рекордна швидкість становила 202,7 кілометра за годину. На цьому перегони швидкостей не завершилися, проте відібрати першість у британців так нікому і не судилося.

Реставрація Mallard 4468

Сам Mallard ще довгі роки курсував залізничними шляхами Британії. До 1963 року він залишив позаду майже 2,5 мільйони кілометрів. Невдовзі його зняли з експлуатації, а реставрувати взялися лише у 80-х роках.



Паровоз реставрували лише у 80-х роках

Після відновлення робочого стану паровоза, Mallard почали використовувати для екскурсійних турів, або ж спеціальних перевезень на невеликі відстані між містами Йорк і Карсборо. Проте така традиція тривала недовго.



Mallard нині використовують для екскурсійних турів

Зараз знаменитий паровоз час від часу демонструють на відкритих виставках, присвячених історії залізничних шляхів. А його постійною домівкою став Національний залізничний музей Сполученого Королівства, який розташований у місті Йорк. Це єдиний екземпляр паровозів типу А4, який зберігся до сьогодні.