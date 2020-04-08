"Unilever Украина" отправляет дезинфицирующие средства Domestos и мыло Dove для нужд больниц
В связи с обострением эпидемиологической ситуации в Украине, ООО "Юнилевер Украина" (Unilever) присоединяется с инициативой помощи украинским медикам путем обеспечения поставок дезинфицирующих средств Domestos и средств личной гигиены Dove, в областные больницы Украины для противодействия распространения вирусных инфекций.
Так, начиная с 23 марта 2020 года, по согласованию с областными государственными администрациями в Украине, компания начала доставку партий дезинфицирующего средства Domestos по местам назначения. Количество поставок по всей Украине будет составлять около 5000 литров Domestos и 5000 единиц мыла "Dove" для мытья рук общей стоимостью около 500 тыс. грн.
"В период обострения эпидемиологической ситуации в Украине и следя за постоянно растущими цифрами заражения, компания не может оставаться в стороне. То, что мы можем сейчас сделать – обеспечить необходимым количеством дезинфицирующего средства Domestos областные инфекционные больницы Украины. Основное действующее антимикробное вещество содержит гипохлорит натрия, рекомендованный ВОЗ, для обеззараживания медицинских, бытовых и других помещений. Я убежден, что объединяя усилия и придерживаясь обязательных гигиенических правил и санитарных норм, мы скорее сможем остановить распространение вирусной инфекции и уберечь наших граждан от заражения", – прокомментировал Генеральный директор ООО "Юнилевер Украина" Василий Бовдилов.
В составе Domestos содержится основное действующее антимикробное вещество – гипохлорит натрия, который рекомендуется (в концентрации 0,5%) к использованию Всемирной организацией здравоохранения для профилактики распространения вирусных инфекций, эффективной гигиены, а также дезинфекции общественных и жилых помещений. К средствам Domestos входит гипохлорит натрия в концентрации от 2 до 5%, то есть в 4-10 раз больше, чем советует ВОЗ.
Первой областью, которая получила помощь от Unilever, стала Днепропетровска. На сегодня, дезинфицирующие средства также получили Киевская, Черновицкая, Житомирская, Львовская, Волынская, Тернопольская, Черниговская, Ровненская, Хмельницкая, Волынская и Закарпатская области.
Компания планирует постепенно обеспечить средствами дезинфекции и гигиены все области Украины. Учитывая, что спрос на эту продукцию очень высок, работники Unilever прилагают максимум усилий для того, чтобы поставить запланированный объем продукции в минимальные сроки.
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