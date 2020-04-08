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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Unilever Україна" відправляє дезінфікуючі засоби Domestos та мило Dove для потреб лікарень

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      У зв’язку із загостренням епідеміологічної ситуації в Україні, ТОВ "Юнілівер Україна" (Unilever) долучається з ініціативою допомогти українським медикам шляхом забезпечення поставок дезінфікуючих засобів Domestos та засобів особистої гігієни Dove, в обласні лікарні України для протидії розповсюдження та поширення вірусних інфекцій.

      Так, починаючи з 23 березня 2020 року, за узгодженням із обласними державними адміністраціями в Україні, компанія розпочала доставку партій дезінфікуючого засобу Domestos за місцями призначення. Кількість поставок по всій Україні складатиме близько 5000 літрів Domestos та 5000 одиниць мила “Dove” для миття рук на загальну вартість близько 500 тис. грн.

      "В період загострення епідеміологічної ситуації в Україні та слідкуючи за постійно зростаючими цифрами зараження, компанія не може лишатися осторонь. Те, що ми можемо наразі зробити – забезпечити необхідною кількістю дезінфікуючого засобу Domestos обласні інфекційні лікарні України. Основна діюча антимікробна речовина містить гіпохлорит натрію, рекомендований ВООЗ, для знезараження медичних, побутових та інших приміщень. Я переконаний, що об’єднуючи зусилля та дотримуючись обов’язкових гігієнічних правил та санітарних норм, ми швидше зможемо зупинити розповсюдження вірусної інфекції та вберегти наших громадян від зараження", – прокоментував Генеральний директор ТОВ "Юнілівер Україна" Василь Бовділов.

      У складі Domestos міститься основна діюча антимікробна речовина – гіпохлорит натрію, рекомендована (в концентрації 0,5%) до використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я для профілактики поширення вірусних інфекцій, ефективної гігієни, а також дезінфекції громадських і житлових приміщень. До засобів Domestos входить гіпохлорит натрію в концентрації від 2 до 5 %, тобто в 4-10 разів більше, ніж радить ВООЗ.

      Першою областю, яка отримала допомогу від Unilever, стала Дніпропетровська. Станом на сьогодні, дезінфікуючі засоби також отримали Київська, Чернівецька, Житомирська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Чернігівська, Рівненська, Хмельницька, Волинська та Закарпатська області.

      Компанія планує поступово забезпечити засобами дезінфекції та гігієни всі області України. Враховуючи, що попит на дану продукцію надзвичайно високий, працівники Unilever докладають максимум зусиль для того, щоб поставити запланований обсяг продукції у мінімальні строки. 

      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новини України Лікарня Коронавірус в Україні
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