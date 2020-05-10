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Унитаз и "фекалии в голове": 9 мая в Праге разгорелся новый скандал вокруг памятника Коневу

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9 мая в Праге разгорелся новый скандал вокруг памятника Коневу
Конева в Праге временно заменил унитаз / Коллаж 24 канала

На месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу в столице Чехия 9 мая неизвестные установили двухметровый унитаз. Полиция еще размышляет, расследовать ли это дело и по какой статье, а вот городские власти уже высказалась четко: у виновников инцидента, мол, явно "фекалии в голове".

Об этом рассказали чешские порталы Novinky.cz и Ctskenoviny.cz.

Напомним Российский спецагент пытался отравить мэра Праги: как на скандал реагируют в Кремле

Что известно об установке унитаза на месте памятника маршалу СССР

  • В ночь на 9 мая неизвестные лица установили на постаменте, где раньше стоял памятник советскому маршалу Коневу, двухметровый унитаз из пенопласта. 
  • В муниципалитете рассказали журналистам, что в 9:30 полиция приняла вызов от человека, который пришел возложить цветы к постаменту маршалу Коневу, но обнаружил там унитаз.

Конев
На постаменте советского маршала установили унитаз / Фото из соцсетей

  • Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но никого подозрительного не обнаружила. Более того, сам унитаз кто-то снял – он стоял рядом. Сейчас в полиции еще думают, будут ли возбуждать дело и по какой статье.
  • Тем временем глава района Прага-6, где произошел этот инцидент, Ондржей Коларж уже осудил действия неизвестных и заявил, что это у тех, кто так поступил, "фекалии в голове". Муниципалы унитаз убрали.

Конев
В Праге есть немало людей, которые хотели видеть именно Конева на постаменте / Фото из соцсетей

О демонтаже памятника Коневу и скандале вокруг него: коротко

  • Сам памятник Коневу демонтировали еще в начале апреля. Он стоял там с 1980 года и часто был объектом нападок и споров.
  • Теперь памятник будет экспонатом в Музее памяти XX века, если, конечно, Россия не захочет забрать его себе (власти Праги готовы этот вариант обсудить с россиянами).
  • Между тем в РФ уже успели начать уголовное производство из-за памятника (хотя Песков это отрицает), что в Чехии назвали вмешательством во внутренние дела.
  • Мэру Праги Зденеку Гржибу и главе района Прага-6 Ондржею Коларжу назначили государственную охрану: именно они были инициаторами сноса памятника, а в СМИ появилась информация, что россияне намерены отомстить и отравить политиков. 

Конев
Памятник маршалу Коневу больше не будет стоять в Праге / Фото СТК

Почему памятник Коневу стоял в Праге и почему его снесли? Иван Конев руководил так называемой "Пражской операцией", следствием которой стало освобождение Праги от нацистов в 1945 году и переход ее под контроль советских войск.

Однако он же руководил кровавым подавлением антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году. Поэтому отношение к Коневау в Европе, мягко говоря, неоднозначное.

Автор: Олесь Друкач
Теги: 9 мая Новости России Чехия История СССР
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