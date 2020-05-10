Унитаз и "фекалии в голове": 9 мая в Праге разгорелся новый скандал вокруг памятника Коневу

На месте демонтированного памятника советскому военачальнику Ивану Коневу в столице Чехия 9 мая неизвестные установили двухметровый унитаз. Полиция еще размышляет, расследовать ли это дело и по какой статье, а вот городские власти уже высказалась четко: у виновников инцидента, мол, явно "фекалии в голове".

Об этом рассказали чешские порталы Novinky.cz и Ctskenoviny.cz .

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Что известно об установке унитаза на месте памятника маршалу СССР

В ночь на 9 мая неизвестные лица установили на постаменте, где раньше стоял памятник советскому маршалу Коневу, двухметровый унитаз из пенопласта.

В муниципалитете рассказали журналистам, что в 9:30 полиция приняла вызов от человека, который пришел возложить цветы к постаменту маршалу Коневу, но обнаружил там унитаз .



На постаменте советского маршала установили унитаз / Фото из соцсетей

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но никого подозрительного не обнаружила. Более того, сам унитаз кто-то снял – он стоял рядом. Сейчас в полиции еще думают, будут ли возбуждать дело и по какой статье.

Тем временем глава района Прага-6, где произошел этот инцидент, Ондржей Коларж уже осудил действия неизвестных и заявил, что это у тех, кто так поступил, "фекалии в голове" . Муниципалы унитаз убрали.



В Праге есть немало людей, которые хотели видеть именно Конева на постаменте / Фото из соцсетей

О демонтаже памятника Коневу и скандале вокруг него: коротко

Сам памятник Коневу демонтировали еще в начале апреля . Он стоял там с 1980 года и часто был объектом нападок и споров.

Теперь памятник будет экспонатом в Музее памяти XX века, если, конечно, Россия не захочет забрать его себе (власти Праги готовы этот вариант обсудить с россиянами).

Между тем в РФ уже успели начать уголовное производство из-за памятника (хотя Песков это отрицает) , что в Чехии назвали вмешательством во внутренние дела.

Мэру Праги Зденеку Гржибу и главе района Прага-6 Ондржею Коларжу назначили государственную охрану: именно они были инициаторами сноса памятника, а в СМИ появилась информация, что россияне намерены отомстить и отравить политиков.



Памятник маршалу Коневу больше не будет стоять в Праге / Фото СТК