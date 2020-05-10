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Унітаз і "фекалії в голові": 9 травня у Празі розгорівся новий скандал навколо пам'ятника Конєву

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9 травня у Празі розгорівся новий скандал навколо пам'ятника Конєву
Конєва у Празі тимчасово замінив унітаз / Колаж 24 каналу

На місці демонтованого пам'ятника радянському воєначальнику Івану Конєву у столиці Чехії 9 травня невідомі встановили двометровий унітаз. Поліція ще міркує, чи розслідувати цю справу та за якою статтею, а от міська влада вже висловилася чітко: у винуватців інциденту, мовляв, явно "фекалії в голові".

Про це розповіли чеські портали Novinky.cz та Ctskenoviny.cz.

Нагадаємо Російський спецагент намагався отруїти мера Праги: як на скандал реагують у Кремлі

Що відомо про встановлення унітазу на місці пам'ятника маршалу СРСР

  • У ніч на 9 травня невідомі особи встановили на постаменті, де раніше стояв пам'ятник радянському маршалу Конєву, двометровий унітаз із пінопласту. 
  • У муніципалітеті розповіли журналістам, що о 9:30 поліція прийняла виклик від чоловіка, який прийшов покласти квіти до постаменту маршалу Конєву, але виявив там унітаз.

Конєв
На постаменті радянського маршала встановили унітаз / Фото з соцмереж

  • Поліція оперативно прибула на місце події, але нікого підозрілого не виявила. Ба більше, сам унітаз хтось уже зняв – він стояв поруч. Наразі у поліції ще міркують, чи будуть відкривати справу і за якою статтею.
  • Очільник району Прага-6, де стався цей інцидент, Ондржей Коларж вже засудив дії невідомих та заявив, що це у тих, хто так вчинив, "фекалії у голові". Муніципали унітаз прибрали.

Конєв
У Празі є й чимало людей, які б хотіли бачити саме Конєва на постаменті / Фото з соцмереж

Про демонтаж пам'ятника Конєву та скандал навколо нього: коротко

  • Сам пам'ятник Конєву демонтували ще на початку квітня. Він стояв там з 1980 року та часто був об'єктом нападів і суперечок.
  • Тепер пам'ятник буде експонатом у Музеї пам'яті XX століття, якщо, звісно, Росія не захоче забрати його собі (влада Праги готова цей варіант обговорити з росіянами).
  • Тим часом у РФ вже встигли розпочати кримінальне провадження через пам'ятник, що у Чехії назвали втручанням у внутрішні справи.
  • Меру Праги Зденеку Гржибу та главі району Прага-6 Ондржею Коларжу призначили державну охорону: саме вони були ініціаторами знесення пам'ятника, а у ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни мають намір помститися та отруїти політиків. 

Конєв
Пам'ятник маршалу Конєву більше не стоятиме у Празі / Фото СТК

Чому пам'ятник Конєву стояв у Празі та чому його знесли? Іван Конєв керував так званою "Празькою операцією", наслідком якої стало звільнення Праги від нацистів у 1945 році та перехід її під контроль радянських військ.

Однак він же ж керував кривавим придушення антикомуністичного повстання в Угорщині в 1956 році. Тож ставлення до Конєва у Європі, м'яко кажучи, неоднозначне.

Автор: Олесь Друкач
Теги: 9 травня Новини Росії Чехія Історія СРСР
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