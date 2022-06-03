Вероятно, часто делают это по приказу или согласию руководства. Об этом на ютубе 24 канала во время стрима с Артемом Овдиенко сказал российский журналист Александр Невзоров, когда-то приближенный к Путину и получивший украинское гражданство.

Внимание Не ищите здесь измены, – Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

По его словам, почти все, 99% действий российских военнослужащих зависит от команд и приказов командира.

Мы понимаем, что вся та гадость, которую производила русская с "унитазами", изнасилованиями, расстрелами - это исполнение команд,

– считает Невзоров.

Овдиенко объяснил стрим с Невзоровым

Несмотря на то, что в соцсетях раскритиковали получение Александром Невзоровым украинского гражданства, ведущий 24-го канала Артем Овдиенко во время стрима пообщался с российским журналистом. Он объяснил, почему.

"Невзоров с самого начала этой войны заявлял о том, что виновны в ней все россияне, без исключения. "Хорошие россияне" винят во всем Путина, перекладывают на него вину. Мол, обычные россияне "в этом не виноваты", – объяснил ведущий.

Отметим, что Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины . Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Овидиенко также призвал не искать здесь измены, больше подчеркнул, что тот не является "хорошим россиянином".

Невзоров получил гражданство

В марте российский Следственный комитет завел дело против Александра Невзорова за дискредитацию вооруженных сил России. Тогда он рассказал народу России о варварской бомбардировке роддома в Мариуполе.

Впоследствии российскому журналисту Александру Невзорову и его супруге Лидии предоставили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Большинство украинцев известие о том, что российский журналист, "не имеющий никаких достижений перед Украиной", стал ее гражданином, изрядно возмутило. Однако есть и те, кто симпатизирует ему и призывает к дискуссии.

Стрим Овдиенко с Невзоровым о гражданстве Украины: смотрите видео 24 канала