Імовірно, часто роблять це за наказом чи згодою керівництва. Про це на ютубі 24 каналу під час стріму з Артемом Овдієнко сказав російський журналіст Олександр Невзоров, який колись був наближений до Путіна і зараз отримав українське громадянство.

Увага Не шукайте тут зради, – Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим

За його словами, майже усе, 99% відсотків дій російський військовослужбовців залежить від команд та наказів командира.

Ми розуміємо, що вся та гидота, яку витворяла російська з "унітазами", зґвалтуваннями, розстрілами – це виконання команд,

– вважає Невзоров.

Овдієнко пояснив стрім з Невзоровим

Попри те, що у соцмережах розкритикували отримання Олександром Невзоровим українського громадянства, ведучий 24 каналу Артем Овдієнко під час стріму поспілкувався з російським журналістом. Він пояснив, чому.

"Невзоров з самого початку цієї війни заявляв про те, що винні в ній усі росіяни, без виключення. "Хороші росіяни" винуватять у всьому Путіна, перекладають на нього провину. Мовляв, звичайні росіяни "в цьому не винні", – пояснив ведучий.

Зазначимо, що Олександр Невзоров та його дружина Лідія отримали громадянство України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Овідієнко також закликав не шукати тут зради, ба більше наголосив, що той не є "хорошим росіянином".

Невзоров отримав громадянство

У березні російський Слідчий комітет порушив справу проти Олександра Невзорова за дискредитацію збройних сил Росії. Тоді він розповів народу Росії про варварське бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

Згодом російському журналісту Олександру Невзорову та його дружині Лідії надали громадянство України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Більшість українців звістка про те, що російський журналіст, який "не має жодних досягнень перед Україною", став її громадянином, неабияк обурила. Однак є й ті, хто симпатизує йому і закликає до дискусії.

Стрім Овдієнка з Невзоровим про громадянство України: дивіться відео 24 каналу