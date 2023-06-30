Об этом свидетельствует рейтинг художественных вузов, который представил информационный ресурс "Освіта.ua". Какие еще вузы вошли в консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины 2023 года, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Михаил Поплавский и искусственный интеллект в фильме "Ректор: университет будущего"

Лучшие художественные заведения высшего образования Украины

Заведение высшего образования

Место

Место в общем рейтинге

Балл НМТ на контракт

ТОР 200 Украина

Scopus

Итоговый балл

Киевский национальный университет культуры и искусств

1

123

100

115

154

369

Львовская национальная академия искусств

2

129 – 131

15

159

205

379

Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой

3

155 – 156

49

187

205

441

Киевский университет культуры

4

160 – 163

43

201

203

447

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств

5

167

84

176

205

465

Харьковская государственная академия культуры

6

182

145

158

196

499

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

7

201

201

151

189

541

Закарпатская академия искусств

8

212

201

162

205

568

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры

9

213

201

166

202

569

Национальная музыкальная академия имени П.И. Чайковского

10

215

201

166

204

571

Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает активно развиваться и улучшать уровень образовательных услуг для украинских студентов.


Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает постоянно развиваться / Фото инстаграм КНУКиМ

Молодежь обучается по новейшим образовательным программам, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, которое проходит в инновационных лабораториях, оснащенных высокотехнологичными мультимедиа, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, преподают на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, кино и телевидения, хореографического искусства, дизайна и рекламы, ивент-менеджмента и шоу-бизнеса, театра, кино и эстрады, музыкального искусства.


Михаил Поплавский провозгласил 2023 год – Годом инноваций / Фото инстаграм КНУКиМ

Михаил Поплавский провозгласил 2023 год – ГОДОМ ИННОВАЦИЙ КНУКиИ, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание видеолектория, автоматизация университета культуры через СRM-систему, запуск МЕТАвселенной и VR-образования, создание лаборатории с дополненной реальностью и искусственным интеллектом, открытие высокотехнологичного съемочного павильона SPACE-STUDIO "ПоплавОК" и лаборатории Motion Design.


Университет культуры – это университет будущего / Фото инстаграм КНУКиМ

Университет культуры – университет будущего, инновационное креативное пространство для студентов, позволяющее реализовывать разнообразные проекты и воплощать смелые творческие идеи.
Университет культуры позволяет студентам реализовывать творческий потенциал / Фото инстаграм КНУКИМ

"Самое главное сегодня – сохранить интеллектуальный потенциал страны! Обеспечивать качественное образование и условия для личностного и профессионального развития каждого студента. Мы объединяем в университете культуры самую прогрессивную и талантливую молодежь", – акцентирует ректор КНУКиИ Михаил Поплавский.