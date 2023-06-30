Об этом свидетельствует рейтинг художественных вузов, который представил информационный ресурс "Освіта.ua". Какие еще вузы вошли в консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины 2023 года, рассказывает 24 Канал.
Читайте также Михаил Поплавский и искусственный интеллект в фильме "Ректор: университет будущего"
Лучшие художественные заведения высшего образования Украины
|
Заведение высшего образования
|
Место
|
Место в общем рейтинге
|
Балл НМТ на контракт
|
ТОР 200 Украина
|
Scopus
|
Итоговый балл
|
1
|
123
|
100
|
115
|
154
|
369
|
2
|
129 – 131
|
15
|
159
|
205
|
379
|
Одесская национальная музыкальная академия имени А.В. Неждановой
|
3
|
155 – 156
|
49
|
187
|
205
|
441
|
4
|
160 – 163
|
43
|
201
|
203
|
447
|
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|
5
|
167
|
84
|
176
|
205
|
465
|
6
|
182
|
145
|
158
|
196
|
499
|
7
|
201
|
201
|
151
|
189
|
541
|
8
|
212
|
201
|
162
|
205
|
568
|
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|
9
|
213
|
201
|
166
|
202
|
569
|
10
|
215
|
201
|
166
|
204
|
571
Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает активно развиваться и улучшать уровень образовательных услуг для украинских студентов.
Киевский национальный университет культуры и искусств продолжает постоянно развиваться / Фото инстаграм КНУКиМ
Молодежь обучается по новейшим образовательным программам, акцент на профессионально-практическом блоке обучения, которое проходит в инновационных лабораториях, оснащенных высокотехнологичными мультимедиа, звездные преподаватели-практики, мастера высокого класса, преподают на престижных факультетах: PR, журналистики и кибербезопасности, гостинично-ресторанного бизнеса, кино и телевидения, хореографического искусства, дизайна и рекламы, ивент-менеджмента и шоу-бизнеса, театра, кино и эстрады, музыкального искусства.
Михаил Поплавский провозгласил 2023 год – Годом инноваций / Фото инстаграм КНУКиМ
Михаил Поплавский провозгласил 2023 год – ГОДОМ ИННОВАЦИЙ КНУКиИ, среди которых: внедрение модернизированных образовательных программ, диджитализация образовательного процесса – "Университет в смартфоне", создание видеолектория, автоматизация университета культуры через СRM-систему, запуск МЕТАвселенной и VR-образования, создание лаборатории с дополненной реальностью и искусственным интеллектом, открытие высокотехнологичного съемочного павильона SPACE-STUDIO "ПоплавОК" и лаборатории Motion Design.
Университет культуры – это университет будущего / Фото инстаграм КНУКиМ
Университет культуры – университет будущего, инновационное креативное пространство для студентов, позволяющее реализовывать разнообразные проекты и воплощать смелые творческие идеи.
Университет культуры позволяет студентам реализовывать творческий потенциал / Фото инстаграм КНУКИМ
"Самое главное сегодня – сохранить интеллектуальный потенциал страны! Обеспечивать качественное образование и условия для личностного и профессионального развития каждого студента. Мы объединяем в университете культуры самую прогрессивную и талантливую молодежь", – акцентирует ректор КНУКиИ Михаил Поплавский.